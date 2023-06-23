Yemek hizmetini 81 ile yaydı

Migros One çatısı altında geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ‘Migros Yemek’, hizmetlerini Türkiye’nin 81 iline yaygınlaştırdı.

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Migros One çatısı altında yer alan ‘Migros Yemek', 81 ilde hizmet vermeye başladı. Migros uygulaması içerisinde yer alan Migros Yemek, geniş restoran ağı, uygun fiyatlı menü seçenekleri, kullanım kolaylığı, kapıda yemek kartı ile ödeme imkânı ve ilk 3 siparişte toplam 120 TL indirim fırsatı gibi birçok avantaj sunuyor.

Migros Yemek'te 7/24 siparişe açık restoranlar ve farklı mutfak alternatiflerinin yanında Migros Yemek'e özel seçeneklerle kullanıcılara zengin bir menü sunuluyor. Migros'un güçlü müşteri ilişkileri yönetimi altyapısı sayesinde genel kampanyalara ek olarak kullanıcılara özel kişiselleştirilmiş teklifler sunuluyor.

Verilen siparişlerin teslimatı ilk aşamada restoranlar tarafından yapılırken Migros'un mevcut online sipariş dağıtım gücü ile desteklenen “Migros Yemek Teslimatı” modeli mart ayında pilot bölgelerde hayata geçirildi. Migros Yemek Teslimatı modelinin 2023 yılı içerisinde yaygınlaştırılmasını takiben müşterilere iki teslimat yönteminin de seçenek olarak sunulması planlanıyor.

Bir yıl dolmadan Türkiye'nin 81 iline ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Migros Yemek Yönetici Direktörü Gülfem Karcı, “Önceliğimiz müşterilerimize haftanın her günü ve her saatinde bize ihtiyaç duydukları anda hizmet sunabilmek. Migros Yemek bu doğrultuda, 7/24 siparişe açık restoranların yanında “30 dakikaya teslimat”, “yakındakiler” ve “popülerler” gibi kategoriler ile müşteri deneyimini yükseltiyor” dedi.

Türkiye'nin her ilinde siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşteriyle buluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Karcı, bu kapsamda, zengin mutfak seçeneği ve yaygın restoran ağını iddialı kampanyalarla bir araya getirmeye ve tüketicinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.