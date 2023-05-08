Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Bu matematik bizi kandırıyor hocam

Haftalardır görünen köy, Giresun’da kılavuza ihtiyaç duymadı. Fenerbahçe’nin, rakiplerine karşı oyun üstünlüğünü sağlamadan şampiyon olması zaten imkansızdı. Çünkü bu takımın bir inandırıcılığı yok. Ve rakipler, pamuk ipliğine bağlı olan bu takımı biraz sarsınca, tel tel döküleceğini biliyor. Son dakikalarda gelen gollerle bir şekilde şampiyonluk yarışının içinde olunması, son yıllarda olduğu gibi çaresiz bir umudun peşine taktı herkesi.

Son 3 senedir, ocak ayına kadar şampiyon gibi gelen Fenerbahçe, ne oluyorsa ligin son virajını dönemiyor. Hakem hataları, kadro kalitesizliği, yönetim beceriksizliği, camianın psikolojik sıkıntıları ve lider eksikliği gibi etkenler her sene aynı filmin izlenmesine yol açıyor. Artık Fenerbahçe’nin maçlarını analiz etmek de bir işe yaramıyor. Küme düşen takımlara, zirveye oynayan takımlara maç kazanamadıktan sonra, hangi şampiyonluğu hayal edebilirsin ki?

Giresunspor maçında, takımın gol yemesine neden olan Attila Szalai’ye mi kızmalı? Bir stoper, rakipten gelen uzun topu karşılarken sırtını kalesine, yüzünü rakip sahaya döner ve bir savunmacı için Kural 1’dir. Ancak bu sezon 47. maçına çıkan, nefes almadan maç yapan ve formsuz olduğu sezon başından beri belli olan Szalai tek başına suçlu olabilir mi?

Jesus abimiz sevdiğimiz bir abimizdi…

Ezel dizisinin meşhur Ramiz Dayı sahnesinde “Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama parayı da bir tuhaf dağıtırdı” diye bir replik var. Jesus abimiz de sezon başında sevdiğimiz bir abimizdi. Yoğun maç programında bol rotasyonu herkesi mutlu ederdi. Ama tek hedefin lig olduğu ortamda tuhaf kadro seçimleri ve formsuz oyuncuları ısrarla sahaya sürmesi, muhtemelen takım içindeki saygıyı yitirmesine de neden oldu. Diyeceğim o ki, Jilet Jesus sevdiğimiz bir abimizdi ama formayı da bir tuhaf dağıtırdı…

Bu matematik bizi kandırıyor hocam!

Maç sonu “Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var” diyen Jesus hocam. Aman dikkat et! Çünkü matematiksel olarak ikinciliği de kaptırma şansın var. Sen ve takımın, şampiyonluğa değil, üçüncülüğe daha yakınsınız. Yapma gözünü seveyim. Bence sen ikincilik koltuğunu korumaya bak. Yoksa bu matematik seni de, bizi de kandırır hocam!