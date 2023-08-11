Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Bu rezalete son verin!

İsmail Kartal’ın takımda farklı dizilişler ve farklı oyun anlayışları deneyebileceği bir maçtı Maribor maçı. Tadic’in forvet arkası, kamp görmemiş ve 1 hafta önce imza atmış Miha Zajc’ın 11’de başlaması bu denemenin ürünüydü.

İlk 15 dakikadaki bocalamanın ardından oyunu kontrolüne alan ancak hücum aksiyonlarında aksayan bir Fenerbahçe gördük. Joshua King’in verimsizliği, hem Ferdi Kadıoğlu’nu hem de topla fazla buluşamayan Dusan Tadic’i etkiledi. Böyle olunca iş İrfan Can Kahveci’ye kaldı. O da Osayi ile aynı ritmi yakalayamayınca verimsiz bir ilk yarı oldu.

Oyun Szymanski’yi çağırıyordu ve Maribor her ne kadar zayıf rakip olsa da, hazırlık maçında olmadığının farkında olan İsmail hoca hiç beklemeden ikinci yarıya doğru değişikliklerle başladı.

Tadic’in sola geçmesi, Szymanski’nin rakibin boş alanlarını doldurması Fenerbahçe’nin oyun kimliğini üst seviyeye taşıdı. Maç 2-1 bitseydi de Fenerbahçe turun favorisiydi ama uzatmalarda gelen penaltı golü derin bir nefes aldırdı.

Bu rezalete son verin!

Ancak dün geceye dair konuşulması gereken asıl konu, Fenerbahçe taraftarının ‘protesto’ işinin suyunu çıkarması. Evet, yıllardır süren lig şampiyonluğu hasreti var. Evet, bazı oyuncular kendilerinden bekleneni bir türlü karşılayamadı. Evet, haklı olarak tahammül sınırı çok aşağılarda.

Ama bu kadar da olmaz ki. Daha maçın 20. dakikasında tribünlerin homurdanmaları başlamıştı. İki basit hataya ya İrfan Can ya Altay Bayındır’ın ıslıklanacağı gün gibi ortadaydı. Piyango İrfan Can’a çıktı. Üstelik bu maçta takımın en iyilerinden biri olan İrfan Can.

Geldiği günden bu yana gösterdiği performans Fenerbahçe için vasat seviyeyi aşamadı. İnsanların İrfan Can’a karşı hayal kırıklığı yaşaması haksız bir tepki değil. Ama bunun çözümü ağustos ayında futbolcu ıslıklamak mıdır?

Son yıllarda takıma gelen ve öz güven çöküşü yaşayan futbolculara bakarak, böyle olmadığını anlamak için daha ne gerekiyor?

Kadıköy eskiden rakipler için ‘cehennem’di. Artık kendi futbolcusu için ‘cehennem’ olmuş durumda. Bu rezalete birilerinin dur demesi gerekiyor.