Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Bu zeminler futbola ihanet!

İsmail hocanın Samsunspor karşısında tercih ettiği ilk 11’i maç öncesi fazla cesur buldum. Özellikle bu sezon hazırlık maçları dahil ilk kez maça çıkan ve daha 1 hafta önce gelen Cengiz ve MANU ile sadece 45 dakika hazırlık maçı oynayan Fred’in, zor geçmesi beklenen bir deplasmanda 11’de olması soru işaretlerimi artıran etkenler oldu.

Maçın ilk 10 dakikası bu endişeleri haklı çıkaracak şekilde geçti. Samsunspor lige yeni çıkan bir ekip olsa da, futbol şehri ve kadrosunu iyi oyuncularla kuvvetlendirdi. Ancak, takım olabilme karakterini henüz oluşturamadıkları 10. dakika biten rüzgarla anlaşıldı.

Edin Dzeko ilk yarıda skoru 2-0’a veya 3-0’a getirebilecek pozisyonları harcadı. Cengiz çizgiye fazla gömüldü, Fred bağlantı oyuncusu rolünü üstlenemedi, Tadic de Oosterwolde ile uyumsuz göründü. İsmail hocanın ikinci yarıya aynı kadroyla başlaması da ikinci cesur hamleydi.

Ama ilk yarıya göre daha etkili bir Fenerbahçe izledik. Özellikle Fred ve Cengiz oyunun içine dahil olunca takımın geri kalanı da bu durumdan etkilendi. Nihayetinde beklenen Cengiz-Dzeko iş birliği sonuç verdi. Fred önce kaçırdı sonra attı ama ofsayta takıldı.

Syzmanski uzatmalarda yine klasını konuşturdu ve maçı kopardı. Kim ne derse desin, bu sene Fenerbahçe’nin askeri Sebastian Syzmanski’dir.

Fenerbahçe’nin, hücumda zeka konuşturacak oyuncu eksikliği yaşayan Samsunspor karşısında farkı daha erkenden artırması ve oyunun rahatlatması gerekirdi. Çünkü, henüz son dakikalarda skoru koruma konusundaki paniği çözebilmiş değiller. İleriye anlamsız uzun toplar yerine, ayağa pas yaparak tansiyonu düşürmeyi öğrenmeleri gerek. Bugün olmadıysa da, yarın bir gün başlarına iş açabilirler.

Bu zeminler futbola ihanet!

Her şeye rağmen Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönmek önemli bir kazanç. Aşırı nemli havanın futbolcuları ne kadar zorladığını gördük. Henüz 5. dakikada formalar sırılsıklamdı.

Ama asıl sorun patates tarlası gibi olan saha zeminiydi. Futbolcular koştukça yerden toprak sıçrıyordu. Böyle güzel bir atmosfere ve sahadaki oyuncuların futbol oynama arzusuna hiç yakışmayan bir zemin. Üstelik Cengiz ve Fred başta olmak üzere birçok futbolcu, bu zemin yüzünden kramp sorunu yaşadı.

Sadece Samsun için değil, Üç Büyükler de dahil olmak üzere bu zemin işini bir türlü çözemiyoruz. Bu iş bu kadar zor olmamalı. Her yere yeni stat yapıldı. Ama ortak sorun zeminler. Üstelik bu statların birçoğunun mimarisi, çim bakımında çok önemli bir etken olan doğal güneş ışığı konusu dikkate alınmadan yapıldı. Zaten sorunun kaynağı da burada.

Ülke ziraat mühendisi ve bu konuda uzman kişilerle dolu. Ama her alanda olduğu gibi kulüpler bu konuda da iş bilmezleri göreve getirmiş durumda. TFF ve Spor Bakanlığı acilen bu konuya çözüm bulmalı. Oyunun kalitesini doğrudan etkileyen bu rezil zeminler, futbolumuza ihanet!