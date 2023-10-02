Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Elalemi bize güldürüyorsunuz!

Perşembe günü Başakşehir’le erteleme maçı oynayan Fenerahçe’nin, Rizespor maçına rotasyonlu kadroyla çıkacağını düşünüyordum. Ancak İsmail hoca sadece Oosterwolde’yi kenara alıp Ferdi’yi sola çekti ve Osayi’yi sahaya sürdü. Bu hamle, lig için sabit bir kadro kurma planı olduğunu gösteriyor.

Rizespor geride kalan haftalarda Başakşehir’e göre daha dirençli bir takım görüntüsü verse de, Fenerbahçe’nin Başakşehir maçındaki yüksek tempolu ve sahaya hükmeden oyunu devam etti. Fenerbahçe’nin bu iştahlı oyunuyla Kadıköy, eskisi gibi rakiplerin korkulu rüyası olacak gibi.

Maçta Fenerbahçe adına eleştirecek tek bir detay olmadı. Kusursuz bir performanstı. Belki Ferdi, tüm pas opsiyonlarını Tadic’ten yana kullanmaya çalışmak yerine farklı şeyler deneyebilirdi. İlk yarıda benim saydığım 4-5 pozisyonda hep Tadic’e pas vermek isterken top kaybı yaşadı. Ferdi’ye de hak vermeden edemiyorum. Önünde Tadic varsa, ona kilitlenmemek biraz zor.

Maça 1-0 önde başlıyor

Fenerbahçe, geçmişten gelen negatifliklerle dolu tüm bagajlarını boşaltmış durumda. Bambaşka bir mental durum ve takım ruhuyla sahaya çıkılıyor. Buna taraftarın müthiş desteği eklenince maça zaten 1-0 önde başlanıyor. Bu sayede, her maçın ilk 20 dakikasında maçı kopartacak skoru ve oyun üstünlüğünü elde etmeyi başarıyorlar.

İyi futbol kaliteli ayaklarla oynanır

Fenerbahçe son düdük çalana kadar oyundan düşmüyor, attığı golün iki katı kadarını kaçırıyor, skor 5-0 olsa da oyuncular sahada basmadık yer bırakmıyor. Önceden hakemin verdiği tek bir kararla hem futbolcular hem de taraftarlar demoralize olup maçtan kopardı. Artık verilmeyen penaltı veya yanlış bir karar, oyuncuları daha da kamçılıyor.

Bu mental güç, takımın kaliteli ve tecrübeli isimlerle dolu olmasından kaynaklanıyor. Fenerbahçe’nin bir maçı reklam filmi olsaydı, sloganı “İyi futbol, kaliteli ayaklarla oynanır” olurdu.

Elalemi bize güldürüyorsunuz!

Rizespor’u 5-0 yenen Fenerbahçe’nin, hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Hakan Ceylan’a tepkisi hiç de yersiz değil. Verilmeyen iki penaltı, bir de kurala göre el sayılmayan ve VAR’ın karışamayacağı iptal edilen bir gol var. Bir maçta skora 3 kez etki edecek hata yapılması kabul edilemez bir durum.

Tadic, Dzeko, Fred gibi elit seviyede yıllarca top oynamış isimler, bu kararlara saha içinde artık gülümseyerek cevap veriyor. Türk futbolunu bu kadar komik duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Fenerbahçe maçlarını kendi ego tatmin yeri olarak belirleyen hakemler, artık aynaya bakarak kendilerini sorgulamalı. Fenerbahçe bu maçta 5 gol atamayabilirdi ve bu kararlar can alıcı bir noktada olabilirdi. O zaman bunun hesabını kim verecekti?

Türk futbolundaki yöneticileri, kısır hakem tartışmaları yapmaktan dolayı eleştiren biri olarak söylüyorum bunları. Bu kadarı artık fazla oluyor…