Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Jorge Jesus tüy dikti

Planladığı her şeyi eksiksiz uygulayan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet aldı. Gomis ve Icardi yedek kulübesindeyken forvette Barış Alper Yılmaz’la maça başlayan Okan Buruk, mağlubiyet halinde gelecek sert eleştirilere göğüs gererek riski aldı. Ve bu cesur hamlesinin karşılığını 3 puanla taçlandırdı. Geride kalan 17 haftada iki takımın da zaafları ve güçlü yönleri ayan beyan ortadayken, rakibinin zayıf yanlarını iyi kullanan taraf Galatasaray oldu. Fenerbahçe ise, Galatasaray’ın eksiklerini avantaja dönüştürmek bir yana, normalde iyi yaptığı şeyleri bile eline yüzüne bulaştırdı.

İki hocanın da orta sahayı yok sayan ilk 11 tercihi, maçın bol pozisyonlu ve aksiyonlu olacağının habercisiydi. Fenerbahçe yakaladığı fırsatları ya cömertçe harcadı ya da Muslera’ya takıldı. Galatasaray ise, her topun kıymetini bilerek oynadı. Fenerbahçe savunmasındaki dağınık görünüm ve Altay Bayındır’ın kötü gününde olması, Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürdü.

Jorge Jesus’un doğru 11’i bulması için 70 dakika geçmesi gerekti. İrfan Can, Valencia ve Zajc’ın oyuna dahil olmasından sonra Fenerbahçe pas bağlantılarını daha iyi kurmaya başladı. Ancak geç kalınmıştı. Çünkü eriyen süre, tribünde homurdanmaların artmasına ve oyuncuların da paniklemesine yol açtı. Bu panik, Zajc’ın hatası sonrası gelen ikinci gole, İrfan Can’ın bilinçsiz kırmızı kartına ve Serdar Dursun’un hediye ettiği üçüncü golle ağır bir yenilgiye yol açtı.

Elbette bu maçın sonucu şampiyonu belirlemiyor. Ancak ligin en golcü takımı unvanına sahip Fenerbahçe’nin, üç derbiyi de gol atamadan tamamlaması şampiyonluk iddiasındaki bir ekip için hiç de iyi bir sinyal değil. Üstelik oynanan futbol, ilk 11 ve sonraki oyuncu tercihleri açısından üç büyük maçı düşününce, Jesus’un bu maçta derbi performansına tüy diktiğini söylemek gerek.

Oyun olarak her geçen maç daha geriye giden Fenerbahçe için asıl olumsuzluk, oyuncuların fizik kalitesinin düşüşünde saklı. Rennes karşısında iki maçta da müthiş geri dönüşlere imza atan, her maç sonu yaklaştıkça oyunun temposunu artıran ve rakibini boğan Fenerbahçe’den eser kalmamış durumda.

Futbolcuların suratında, sezon başındaki neşeli futbolun getirdiği mutluluk kaybolmuş. Fenerbahçe yine sezon ortasında kaosla baş başa ve Jesus ve Ali Koç için tehlike çanları çalmak üzere…