Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Jorge Jesus ve Mustafa Kürşad Filiz’e rağmen!

Kadıköy’de Galatasaray’a karşı alınan ezici mağlubiyet sonrası, Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe’den reaksiyon beklemek normal olandı. Başkanı istifa eden, futbolcuları aylardır maaş alamayan ve haftalardır galibiyete hasret olan Gaziantep FK karşısında, 8. dakikada savunma hatasıyla gelen gol Fenerbahçe için nimet gibiydi. Ancak Jorge Jesus’un olağan dışı kadro tercihi ve hakem Mustafa Kürşad Filiz’in üstün çabaları maça ‘anormal’ bir hava katmayı başardı.

Gaziantep her ne kadar hem saha içi hem de saha dışında zorluklarla boğuşsa da, kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Ve yüksek tempolu bir oyun oynuyor. Jorge Jesus da maç sonu yaptığı açıklama ile Gaziantep’in bu özelliklerine dikkat çekti. Ancak Gaziantep hakkında bu tespiti yapan birinin, sahaya böyle bir 11’i sürmesi resmen sabotaj gibi.

Akıl alır gibi değil

Emre Mor ve Ezgjan Alioski en son 2 ay önce ilk 11’de şans bulmuşken, Mert Hakan Yandaş’ın son 3 aydır sahada kaldığı toplam süre 45 dakika bile değil. Üstelik transfer olalı 1 hafta bile olmayan Samet Akaydın savunmanın göbeğinde. Her ne kadar birebir mücadelelerde ve soğukkanlılığıyla Fenerbahçe formasını hak ettiğini gösterse de, takım savunmasında, ofsayt çizgisi konusunda hazır olmadığı görüldü. Elbette Jesus’un kadrosundaki oyunculardan performans beklemesi en doğal hakkı. Ancak sarsıcı derbi yenilgisi sonrası, bu kadar risk akıl alır gibi değil.

Diyelim ki, hoca her gün birlikte çalıştığı oyuncuları bizden daha iyi analiz ediyor, gözlemliyor. Peki, Gaziantep’teki ilk 45 dakikadan sonra işlerin yolunda gitmediği apaçık ortadayken elini kolunu bağlayan neydi? Şans eseri bulunan gol dışında, takım ne hücumda ne de savunmada hiçbir varlık gösterememişken, oyuna müdahale etmemesini hangi gerekçe ile açıklanabilir?

Yıldız düşüşte

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, oyuna ilk müdahale Gaziantep’in beraberlik golünden 15 dakika sonra geldi. Bu da yetmedi, 70. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep karşısında, Arao-Crespo ikilisinden birini oyundan alıp hücuma takviye yapmak için de 83. dakikaya kadar bekledi. Ne zaman Arda Güler oyuna girdi, Fenerbahçe’nin bütün kimliği değişti, oyuna hükmetti. Hani şu kulübede unutulan 17 yaşındaki olağanüstü yetenekleri olan ama kulübede unutulan Arda…

Jorge Jesus, sezon başında hem Avrupa’da hem de ligde kendisine yakışır bir yönetimle bu takımın yıldızıydı. Gerçek şu ki, yıldız düşüşte ve haliyle Fenerbahçe de.

Jesus toparlanmazsa…

Aklını kurcalayan, formunu düşüren bir şeyler mi var bilemem. Hakem Mustafa Kürşat Filiz’in göstermediği kartlar, verdiği yanlış kararlar ve Jesus’un anlamsız tercihlerine rağmen, Antep deplasmanında bu kadar olumsuzluğun içinde alınan 3 puanın kıymeti eşsiz. Ama Jesus toparlanmazsa, Fenerbahçe’nin işi zor.