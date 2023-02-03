Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Rezil ettiniz, rezil!

Maça mükemmele yakın derecede başlayan Adana Demirspor ve art arda gelen akınlara karşı koymaya çalışan Fenerbahçe, beklentilerin çok üzerinde bir futbol izleyeceğimizin sinyalini daha ilk 10 dakikada verdi. İlk 5 dakikadaki şok baskını atlatan Fenerbahçe, en iyi yaptığı şey olan geçiş oyununu uygularken Batshuayi ile yakaladığı fırsatları gole çevirse, Adana Demirspor’un müthiş başladığı maçın daha ilk bölümünde iki gol atabilirdi.

Orta sahaların şeffaflaştığı maçta, iki takım da direkt kaleye giderek gol ararken, kazanmak için sahaya çıktıklarını alenen gösterdiler. Fenerbahçe’de Arao-Mert Hakan ikilisinden oluşan omurganın, Adana Demirspor’un kalabalık orta sahasına karşı ne kadar karşılık vereceği merak konusuydu.

Maç temposu eksik olmasına rağmen, attığı ve sayılmayan mükemmel gol bir kenara, Mert Hakan’ın mücadelesi ve Arao’nun kusursuza yakın oyunu, Fenerbahçe için işleri bir nebze kolaylaştırdı. Ancak Samet’in savunma çizgisini halen oturtamamış olması, Fenerbahçe’nin rakiplerini ofsayta düşürme taktiğini sekteye uğratmaya devam etti.

Ferdi Kadıoğlu ise, her geçen gün kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Sağ bek, sol bek, orta saha… Altay’ın yerine kaleye geçse, orada bile sırıtmayacak.

Altay’ın gereksiz çıkışı, Valencia’nın yanıtı

Mucize şekilde golsüz biten ilk yarının ardından, Fenerbahçe ikinci yarıya daha hakim başladı. İlk yarıdaki temponun 90 dakika sürmeyeceği aşikardı. Nihayetinde ipler Fenerbahçe’nin eline geçti ve Adana Demirspor kontratak futbolna döndü. Kurtarışlarıyla maçın belki de en iyilerinden olan Altay’ın gereksiz çıkışı ve yaptırdığı penaltıyla gelen gole, Valencia’nın yanıtı gecikmedi. Golden önce Joshua King’in baskıyla kaptığı top ve asisti yapan Arao’nun bekletmeden pasını vermesi gol öncesine dair önemli detaylardı.

Güzel futbolun üstüne limon sıktı

Dün gece hem Adana Demirspor hem de Fenerbahçe, belki de sezonun en zevkli maçlarından birini sahneledi. Hakem Ali Palabıyık’a rağmen saha içinde kalmaya çalışan futbolcular, uzatmalarla birlikte 110 dakikayı aşan maçta galibiyet için savaş verdiler. Her iki ekibi de yürekten kutlamak gerek. Ancak hakem Ali Palabıyık, verdiği ve vermediği kararlarla bu güzel futbol gecesinin üstüne limon sıktı.

O an aklından geçenleri merak ediyorum

Sevimli olma çabasıyla yaptığı mimiklerinin ne kadar itici olduğunun farkına varmayan Palabıyık, gördüğünü çalamayacak kadar da korkak olunca rezalet kaçınılmaz oldu. Batshuayi ve Samet’e verilmeyen penaltı, son saniyede gözünün önünde Miha Zajc’a yapılan bariz faulü vermemesi akıl alır gibi değil. Maçı tekrar izlerseniz, Zajc’ın pozisyonunda tam faulü verecekken bir anda adımını geri atıyor ve vazgeçiyor. Tam o anda Ali Palabıyık’ın aklından geçenleri gerçekten merak ediyorum. Mert Hakan’ın golünden önce topun ele değip değmediği ekrana gösterilen hiçbir kamera açısından belli olmuyor. Eğer VAR odasında başka bir açı varsa bilemem. Yayınlanırsa görürüz.

Koray Gençerler de Ali Palabıyık kadar suçlu

Ama şurası bir gerçek. Maçın orta hakemi Ali Palabıyık kadar, VAR hakemi Koray Gençerler de dün gecenin sorumlularından. Adana Demirspor’un kazandığı ilk penaltıda hakemi pozisyonu izlemesi için kenara çağıran Gençerler’in, Batshuayi ve Samet’e ceza sahası içinde yapılan net faulü görmezden gelmesi rezaletin daniskası.

Bu ikili, futbola doyduğumuz bir gecenin sonunda, skandal kararlarla maçın ve belki de sezonun önüne geçti.

Güzelim geceyi rezil ettiniz, rezil!