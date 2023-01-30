Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Uğultudan, alkışa!

Aslında 37. dakikaya kadar son haftalarda izlediğimiz formsuz Fenerbahçe vardı sahada. Basit top kayıpları, hücumda organize olamama sıkıntısı ve savunmada pozisyon hatalarıyla dolu başladı takım. Üstüne bir de Valencia’nın karşı karşıya pozisyondaki kötü vuruşu eklenince tribündeki ve sahadaki gerilim arttı.

Soğuk havada tribünleri dolduran binlerce taraftar, Fenerbahçe’den silkinip kendisine gelmesini beklerken, Valencia’nın anlamsız şut denemesi ve devamında savunmanın eksik yakalanmasıyla yenilen golle Kadıköy buz kesti.

Özellikle İrfan Can’a karşı homurdanmaların başladığı dakikalarda şapkadan tavşan çıkartan yine Valencia oldu. Pamuk ipliğine bağlı Kasımpaşa da, o andan itibaren hiçbir varlık gösteremedi. Oyuncu kalitesi yüksek, ancak takım olamamış görüntüsü veriyorlar. Ligdeki sıralarının nedenini anlamak zor değil. İki dakikada gelen iki gol, Fenerbahçe’nin öz güvenini yerine getirirken, oyuncular da tempoyu ve oyunun kontrolünü ele geçirdi.

Tribünler alkışla taçlandırdı

Beraberlik golünden sonra Fenerbahçe’nin büründüğü kimlik, sezon başında sergilediği futbola yakın seviyedeydi. Özellikle ikinci yarıda skor artmasına rağmen gösterilen mücadele, maçın ilk bölümünde uğultuların arttığı tribünlerden gelen alkış sesleri ile taçlandırıldı. Fenerbahçe kendini buldukça, rakiplerin çözülmesi de kolaylaşıyor.

Galatasaray’ın kazandığı haftada, Fenerbahçe’nin içerdeki maçta puan kaybetmesi kıyamet alameti olabilirdi. Son yıllarda alt sıra takımlara karşı kaybedilen puanlar, şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe’nin yarıştan kopmasına neden oluyordu. Aynı duruma düşülmemesi açısından çok önemli bir galibiyet aldı Jesus’un öğrencileri.

Tüm eleştirilere ve zaman zaman kötü futbola rağmen, ligde son 6 maçta 5 galibiyet alınması ve Adana Demirspor deplasmanına moralli gidilmesi her açıdan değerli.

Fenerbahçe’nin aradığı heyecan Arda Güler’de

Arda Güler’i ilk 11’de görmek sevindiriciydi. Yüzde 100 hazır olmasa da, yaptığı ufak bir vücut çalımı ya da ayak hareketi hem taraftarı hem de takım arkadaşlarını motive ediyor. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan heyecan bu çocukta var. Belki de, şampiyonluk yolunda henüz kilit adam rolünde değil. Ancak bazen yan karakterler, yarattıkları etkiyle başrolden bile kıymetli olur.

Volkan Bayarslan gördüğünü bile çalamıyor

Fenerbahçe’nin farklı galibiyeti, hakem Volkan Bayarslan’ın kötü maç yönetimini gölgelese de, böylesine tecrübeli bir hakemin verdiği kararlar düşündürücüydü. Gözünün önünde yaşanan ikili mücadelelerdeki faulleri bile çoğu kez es geçti. Oyunda akıcılığı sağlamak adına, her temasa düdük çalmama düşüncesi böyle bir şey değil.