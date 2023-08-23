Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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16 Türk devletini simgeleyen çadırlar

“Afyonkarahisar Kocatepe eteklerinde 16 Türk devletini simgeleyen çadırlar olacak.” Bu bilgi geçen hafta İYİ Parti'nin üst düzey kurmayı tarafından paylaşılmıştı.

Önceki gün de Afyon Valiliği, İYİ Parti'nin Büyük Taarruz'un yıldönümünde gerçekleştireceği program için yaptığı başvuruya onay verdi. Afyon Kocatepe eteklerinde bulunan açık alan 25-26 Ağustos günlerinde İYİ Parti'ye tahsis edildi. Açık alanda, 16 Türk devletini simgeleyen çadırların kurulacağı belirtildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik “Komşu olalım” çağrısı sonrasında verilen yanıtları biliyorsunuz. Bu arada yine İYİ Parti'nin önemli iki ismi Tolga Akalın ve Metin Ergun'dan da “Üçüncü yol” açıklamaları 26 Ağustos'ta Meral Akşener'in yapacağı açıklamayı daha da önemli hale getirdi.

Parti içinde yaşanan tartışmalara baktığımızda…

İYİ Parti kendisini ilkesel anlamda milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı çizgiye oturtuyor. “Ancak bu durum Altılı Masa sürecinde iyi anlatılamadı” değerlendirmesi parti içinde hakim görüş.

10 Ocak'ta İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'yla yaptığım röportajda “Türkiye'nin çıkış yolu ve milli merkeziyiz” demişti ve şunları söylemişti: “Akşener, merkez sağ geleneğini özümsemiş ve tecrübe etmiş bir anlayış, diğeri de milliyetçiliği demokrasi kültürü ile geleceğe taşımak isteyen bir duruş. Bu kapsamda İYİ Parti'nin bir başka özgünlüğü engelleri, bariyerleri bir bir yıkarak, imkansızlıkları aşarak merkez-çevre etkileşiminde yeni bir alan açabilme imkanıdır. Bu iki önemli nokta, İYİ Parti'yi Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu yeni bir merkez sağ dinamiğine oturttu ve siyaset sahnesinde giderek yükseltiyor. Köken, din, mezhep vb… hiçbir ayrım gözetmeksizin ‘milli merkez' halinde siyasetin tam merkezinde konuşlanacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.”

26 Ağustos'ta İYİ Parti lideri Akşener'in de “Herkesi kucaklayan bir dil kuracağı. Birlikte yaşama iradesi, uzlaşma kültürü ve empatiyi ülke sathına yaymayı amaçlayacağı… Cumhuriyet değerlerine bağlı, gücünü Türk milletinden ve tarihi dinamiklerinden alan bir devlet sözleşmesini” kamuoyuyla paylaşacağı belirtiliyor.

Bu arada İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un “Cumhuriyet'le kavgası olanla bizim de kavgamız vardır. O yüzden ‘komşuluk' değil, ‘hasımlık' içinde oluruz. Solundan sağına kadar birbirinin mütemmim cüzü haline gelen yapılarla komşuluk yapmak yerine… Cumhuriyet'in kurucu felsefesi olan milliyetçilik meşalesiyle 3. yolda buluşmak şarttır” paylaşımı da bu anlamda dikkat çekici. Çünkü; 16 Türk devletinden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti vurgusu, Atatürk'ün altını çizen anlayış, Akşener'in “milliyetçiliğini” de nereye konumlandıracağını bize gösteriyor.

Bir not da şu: Meral Akşener, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde katıldığı miting ve parti toplantılarında “Atatürk ve Cumhuriyet için İYİ Parti” sloganını kullanmıştı.