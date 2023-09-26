Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Bahçeli’nin “Kaplan” mesajı, ortağı AKP’ye

Ayhan Bora Kaplan operasyonu üzerinden emniyet-yargı ayağında yaşananlara MHP lideri Devlet Bahçeli de dahil oldu. Önce süreci kısaca özetlemekte fayda var:

8 Eylül… Ankara'da polis ekipleri, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yakalanıp, gözaltına aldı ve Kaplan tutuklandı.

Sonrasında Ayhan Bora Kaplan'ın, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla ilgili yazılar kaleme alındı, yorumlar yapıldı. Hatta… Kaplan'ın emniyette ifadesi dışında gayri resmi bir ifade daha verdiği ve bu ifadesinde de emniyet-yargı ayağında ilişki içinde olduğu isimleri anlattığı öne sürüldü.

8 Eylül… Süleyman Soylu “Operasyon çocukları devrede. Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastından beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı ‘medya', aynı ‘kaynaklar'…” açıklaması yaptı.

13 Eylül…

Kaplan'ın bir villa ve lüks bir araç aldığı iddia edilen Ankara eski Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman iddiayı yalanladı ve Kaplan'ın gözaltına alınmasının Soylu'ya yönelik bir operasyon olduğunu söyledi. (Halk Tv/Seyhan Avşar'a konuştu)

Bu sırada Kaplan soruşturmasının 2019-2020'de kapatıldığına dair emniyet-yargı ayağına dair iddialar dillendirildi ve “Soylu'nun yerine İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya getirildikten sonra bu operasyon yapılabildi” denildi.

Ve… 15 Eylül'de Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu bir sosyal medya paylaşımı yaptı: : “Yine guguk kuşları… O kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz.”

Geçen hafta salı günü yazımın başlığı şuydu: “Bir polis şefinin isyanı ve o kuş.”

Özetle dedim ki:

(…) Evet! Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, 15 Eylül'de yaptı bu paylaşımı ve “Guguk kuşu” vurgusu yaptı. Bu kuş türünü ilk önce Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı gündeme getirdi ve aylar önce şu benzetmeyi yaptı: “FETÖ bence guguk kuşudur. Çok açıkgöz ve gaddar bir kuştur. Hiçbir zaman yuva yapmaz ve kuluçkaya yatmaz. Öyle bir kuş ki uçmayı öğrendiği gün yuvayı da dağıtıyor. FETÖ ancak böyle anlatılır.” Emniyet ve yargı dünyasından kaynaklarım, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve örgütüne yönelik yapılan operasyonların ardından yurtdışı kaynaklı bazı gerçek kişilerin paylaşımları ve bu paylaşımları yayan “bot hesapların” harekete geçtiğini özellikle Fetullahçı yapılanmada yer alan isimlerin Mahmut Çorumlu gibi isimleri hedef tahtasına aldıklarını dile getirdi.

Peki Çorumlu “guguk kuşu” derken başka neye işaret etti? Renklendirmeye!” Yazımın devamında MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin 11 Temmuz 2023'teki grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatmış, “Hâlâ FETÖ'nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı” açıklamasını gündeme getirmiştim. Ve ekledim: “Ayhan Bora Kaplan'a yapılan operasyon- ki geç kalınmış ve başarılı operasyon- üzerinden emniyet-yargı-ordu üzerinden hesaplaşmaları olanların ve yeni dönemde ‘rol' almak isteyenlerin olduğunun altını çizmekte fayda var. Mesele Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun ‘mesajı' değil mesele daha derin.”

Ve dün…

MHP lideri Bahçeli, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıktı ve sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“… Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerde derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu'ya orantısız suçlamaları… MHP vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun arkasındadır.” Bahçeli açıklamasında “Ayhan Bora Kaplan operasyonu üzerinden rövanş almaya çalışmayın” dedi.

Mesajın adresi Cumhur İttifakı'ndaki büyük ortak AKP. MHP çevresi özellikle “emniyet ve yargı içinde bir kanadın harekete geçtiğini” düşünüyor.

Kılıçdaroğlu: “Neden bu kadar dağınıksınız?

CHP'de il kongreleri tüm hızıyla sürüyor.

Geçen hafta sonu CHP Ankara İl Başkanlığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sercan Çığgın ve Dr. Ümit Erkol yarıştı. Genel Merkez'in desteklediği aday Erkol, 340 delegenin oyunu alarak yeni il başkanı olurken Sercan Çığgın 241 oy aldı. Bu durum, moral üstünlüğünün Kılıçdaroğlu ekibine geçtiği yönünde değerlendirmelere neden olmuştu. Ancak… CHP'yi yakından takip eden isimler şu değerlendirmeyi yaptı: “Ankara'da 72 delege var ve blok halinde genel merkez kazandı. Durum böyle mi? Değil! Bu delege yapısını şöyle değerlendirebiliriz: İstanbul'u bekleme listesi. Neden bu tespiti yaptım? İstanbul'da değişimcilerin adayı Özgür Çelik kazanırsa bu durum Ankara delegesini de etkiler ve yarı yarıya oyların rengi değişir. Yani ‘blok' bir liste değil Ankara listesi.”

Ankara'nın yönünü belirleyecek olan İstanbul il kongresi. Bu net! Bu noktada da kendisiyle birlikte 27 ilçe başkanı ve Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın desteğini alan sonrasında da adaylığı ilan eden Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ön plana çıktığı görülüyor. Bir not da şu: İmamoğlu ile Akpolat geçen hafta bir görüşme yaptı ve Çelik konusundaki yol haritasını netleştirdi ve ardından da harekete geçildi. Son iki gündür de İstanbul'da baş döndüren bir trafik olduğunun da altını çizmekte fayda var. Önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı ve bir dizi görüşmeler yaptı. Özellikle İstanbul İl Kongresi'nde desteklenecek aday konusunda fikir alış verişi yapıldı.

Bu arada kulislere bir bilgi düştü önceki gün: “Cemal Canpolat salı günü adaylığını ilan edecek.” Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ağırlıklı olarak destek verdiği isim olan Canpolat'ın adaylığına Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı ve mevcut il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği Selçuk Sarıyar'ı istediği konuşuluyordu. Ancak… Kaftancıoğlu'na karşı çıkan ekiplerin bu seçeneğe karşı çıktığı ve Kılıçdaroğlu'nun da önceki gün İstanbul'da kendisiyle görüşen isimlere “Neden bu kadar darmadağınıksınız?” yönünde sitem ettiği belirtiliyor. Bu arada dün de Battal İlgezdi'nin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İstanbul'un ağır isimlerinden Erdoğan Toprak'la görüştüğü gelen bilgiler arasında. Görünen şu: Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ekibi İstanbul kongresini büyük ihtimal kazanacak. Önceki gün “Ortak liste olsun” diyen Kılıçdaroğlu'nun dün Canpolat'ın adaylığı konusunda ikna olduğu ve çarşamba günü Canpolat'ın adaylığını açıklayacağı da ilan edildi.