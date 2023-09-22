Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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CHP genel merkezi iki adayı tartışıyor

CHP'yi yazınca mesajların arkası kesilmiyor.

Örneğin:

“Zaten anketlerin bir kısmında Kemal Kılıçdaroğlu, bir kısmında Tayyip Erdoğan önde çıkıyordu. Yani bir iki ankette geride çıkmış diye… ‘Vayy skandal' diye açıklanır mı? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı zaten anketlere göre, kazanacak aday söylemine rağmen gerçekleşmişti.”

CHP yönetimi bu konuda mutlaka açıklama yapacaktır diyelim ve…

CHP'de kongre süreci devam ediyor. Gözler İstanbul'da ve genel merkez ile “değişimciler” arasında kıyasıya bir rekabet var. Şu aşamada genel merkezin iki isim arasında karar vereceği konuşuluyor.

İlk isim Cemal Canpolat.

Hatırlayın: CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi 13 Ocak 2018'de yapılmıştı. Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu'nun yarıştığı kongrede oy sayımının ardından 325 delegenin oyunu alan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçilirken, Canpolat 318 oyda kalmıştı. CHP yönetiminin etkili isimlerinden birisi şu bilgiyi verdi: “Cemal Canpolat hem genel merkez tarafından desteklenir hem de değişimci kadronun itiraz etmeyeceği bir isim olur. Ki Canpolat süreçte ‘değişim' kanadıyla da görüşebilen, yerel seçimlere giderken İmamoğlu ve ekibiyle uyumlu çalışan bir isim olur.” Ancak… CHP'nin fiili İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise 2019 seçimlerinde 2019'da Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçilen, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir'de CHP Grup Sekreterliği görevini bir dönem yürüten Selçuk Sarıyar'ı desteklediği belirtiliyor. Bakalım Canpolat mı Sarıyar mı aday gösterilecek?

“Değişim” kanadının adayı ise büyük ihtimalle Özgür Çelik olacak. Çelik, 2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Bu arada… Genel merkezin iddiasına göre kendilerinin kazandıkları il ve ilçelerde “blok” destek var, “değişimcilerin” kazandığı yerlerdeyse “delege oyu parçalı”. Bu nedenden dolayı da 4-5 Kasım olması beklenen kurultaya Kılıçdaroğlu'nun rahat gittiği konuşuluyor. Ancak… Unutulan; delegenin de sokaktan geldiği ve konuşulanları duyduğu!

Yine siyasetle devam edelim.

Şimdi sizlerle 1 Ekim 2023'te açılacak TBMM süreciyle ilgili bir kulisi paylaşmak istiyorum.

Beştepe ve AKP'nin ilk gündem maddelerinden birisi “Yeni Anayasa süreci” olacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'de, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, 1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. ‘Hedefimiz özgürlükçü bir anayasa' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yeni anayasa bizi ‘darbe anayasası' gölgesinden kurtaracak' ifadelerini kullandı. Siyasi partilere de çağrı yapan Erdoğan, şu mesajı iletti: “Gelin konuşalım, müzakere edelim. Ama bu süreçten kaçmayalım.”

Şimdi tam da bu noktada İYİ Parti ne yapacak?

AKP'yle görüşülecek mi?

Bu konuda Akşener'in daha karar vermediği ama dar görüşmeler yaptığı iddia edilenler arasında. Tartışılan şu: İYİ Parti'ye oy veren kitlenin Erdoğan karşıtı olduğu biliniyor ve burada Anayasa konusunda Beştepe'yle yapılacak görüşme/uzlaşının yaratacağı sıkıntı hesaplanıyor.

Gelelim “kazanacak aday” tartışmasına.

Meral Akşener, İzmir'de “İmamoğlu ve Yavaş'ı ben gündeme getirmedim millet istedi onları” mealinde bir cümle kurdu. “Yerel seçimde de Ekrem Bey ve Mansur Bey desteklenebilir. Millet yine onları istiyor” değerlendirmesi yapanların olduğunun da altını çizelim.

Bir not daha: Akşener geçmişe dönük hesaplaşmasına devam edecek ve o süreçte yaşananları anlatmayı sürdürecek.