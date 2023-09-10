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Kuntz Bey!

SÖZCÜ yazarı Ercan Taner, Ermenistan maçı sırasında sosyal medyada paylaşımlar yaptı. “Gençlere güven hocam. Bertuğ baştan oynayacaktı” yazdı. Millilerimiz, o küçümsediğimiz Ermenistan'dan gol yiyince de “Avrupa şampiyonasını evden misafir olarak izlemek istemiyorum!” paylaşımını yaptı. Belki hayatında hiç futbol oynamamış ama 30 küsür senedir maç anlatarak çoğumuzdan futbolu ve sporu iyi bilen Ercan Taner yine bir tespitte bulunarak, “Kendi takımında yedek olan oyuncular maça 11'de başlamaz diye biliyordum” diyerek kinayede bulundu.

BU paylaşımlar aslında hepimizi umutsuzluğa iten o ruh halimize en kibarından tercüman olmuş. Gecenin sonunda ise futbolumuzu yönetenlere göndermede bulundu: “Mesela Kuntz, Alman milli takımını çalıştırsa ve Almanya, Faroe Adaları’na yenilip Ermenistan ile Berlin'de 1-1 berabere kalsa ne olurdu?” Aslında Ercan Taner'in sıradan tamamen sağ duyusuyla yaptığı bu paylaşımlar kamuoyunun tepkileri ile birebir aynıydı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan karşısında o beklenen coşkuyu ne yazık ki hissedemedik. Ermeni oyuncular sinir harbine dönen maçta belli ki siyasetçilerin gazıyla provoke etmeye çalıştı ama konumuz siyaset değil(!).

SANTRFOR YOK, TERCİHLER YANLIŞ

ATATÜRK ile başlayan stat isimleri birbir kaldırılırken maçın ‘Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanması, çılgın Eskişehirliler, harika hava bile Ermenistan gibi zayıf rakibe karşı üstünlük kurmamıza yetmedi. Milli takımımızda santrfor yok, oyuncu tercihleri yanlış, soğuk espriler uzmanı hoca yetersiz. Peki bu Kuntz'u hiç kimse uyarmaz mı?

CENK de nereden çıktı? Golü yedirdi de peki Türk milleti 72 dakika bu oyuncuya tahammül etmek zorunda mı? Tamam santrforun sakat ya da Burak Yılmaz'dan sonra bulamadın, yetiştiremedin. O zaman Cengiz kardeşim bir futbolcu bu kadar mı kendine oynar? Kuntz Bey'in defans kurgusu toptan yanlıştı. Mert Müldür, Onur… Cenk'e, Cengiz'e sahada gezinen, ne yaptığını bilmeyen, topa iyi vuramayan ya da gününde olmayan oyuncuyu bizler gibi izleyen hocaya mı tahammül edelim? 5 maçta 10 puan toplayabildik ve rakiplerimiz emin olun bizden çekinmiyor hatta kıs kıs gülüyor. Kuntz Bey için hava hoş, alır tazminatını uzunca bir süre de çalışmaz.

PRİM FALAN İSTERSİNİZ; SAKIN HA!

OLUR ya Avrupa Şampiyonası'na katılabilirsek -ki umudum yok- futbolcu kardeşlerim sakın ha prim lafını ağızlarına almasınlar. Filenin Sultanları'dan örnek alsınlar. Alırlarsa belki utanırlar. Ne prim dediler ne anlamsız istekleri oldu. Onlara helal olsun, sizlere ise söyleyecek kelime bulamıyorum. Ümit Özat demiş ki “Vargas iyiyse neden Küba'da oynamıyor?” Ümit hocam Lefter için bir sözünüz var mı? Aureilo ya da Nobre'nin milli formayı giymesini içinize sindirdiniz mi?

FİLENİN Sultanları'nın başarılarıyla övünüp onlara inanırız ama Kuntz Bey'in başında olduğu milli takımın başarılı olmasının tesadüflere kaldığını düşünüyorum.