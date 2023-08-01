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Erdoğan, İBB adayı için “yoklama” yapıyor

Siyasetin “muhalefet” kanadında tartışma ve seçime dair hesaplaşma sürerken kimse iktidarın İstanbul planını konuşmuyor.

Bu durum uzun sürecek gibi değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “anket” yoklamaları İstanbul için ağırlaştı. Parti ve Beştepe kaynakları ayrı ayrı bunu doğruluyor.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz birçok eski bakanın adı bu listelerde geçiyor.

Çevre Bakanlığı koltuğundan kalkan Murat Kurum.

Ulaştırma Bakanı iken “U” logolu metrolarla İstanbul’a paralel başkanlık modelini tartıştıran Adil Karaismailoğlu.

Fatih Altaylı’nın deyimiyle Kadir Topbaş benzeri “sakin profil” çizen TOKİ’nin eski başkanı, günümüzün Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın radarında yer alan 3 isim.

Bu yoklamalarda Adil Karaismailoğlu şimdilik daha öne çıkıyor. “U” harfli metro hatları üzerinden bir seçim propagandası üzerinde durulduğu söyleniyor.

İki ayrıntı daha var.

Sessizliği süren Süleyman Soylu için de nabız yoklayan küçük ölçekli bir parti grubu var. Kendisinden ve Erdoğan’dan azade bir durum olduğunu sanıyorum. O yüzden İstanbul yoklamalarında, en azından Beştepe kaynaklı Soylu isminin sorulmadığını öğrendim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için de “ötekileştirmeyen profil” olabileceği düşünülüyor. Adının bu yoklamalarda geçmediğini öğrendim fakat sorumu duyan çoğu eski vekil kaynaklarım “Aslında iyi fikir” gibi nüktedan yorumlar da yaptılar. Belli ki seçim yaklaşınca düşünülebileceği ihtimaline atıf yapıyorlar.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için ise bir kamuoyu yoklaması olmadığı anlaşılıyor.

Her kabine değişiminde ismi geçen ama bir türlü bakanlık koltuğu verilmeyen biri daha var. Adını sadece tek yerden duyduğum için bu kulisi “şimdilik” isimsiz olarak vermiş olayım fakat önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir.

Bir de parti içindeki genel havaya göre; İBB adaylığı için nihai karar tahmin edilenden önce verilecek.

Tahminler Aralık sonuna işaret ediyordu, demek ki adayı daha erken duyabiliriz.

Bu durumda muhalefetten önce açıklanması da sürpriz olmaz zira CHP’de kurultay süreci için hala değişen tahminler var.

Özetle; iktidar artı eksi hesabına başladı.

Erdoğan’ın anketlerine başka isimler eklenecek mi, göreceğiz.

Dipnot: 2019 yılının Mart ayında yapılan yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu 18 Aralık 2018, Binali Yıldırım 29 Aralık 2018’de açıklanmıştı.