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Seçime saatler kala 2002 seçim anketlerini hatırlayalım

Türkiye “tarihi” bir seçime son gittiğinde tarihler Kasım 2002’yi gösteriyordu.

Hemen öncesindeki tabloyu tam da bugün hatırlatmak gerekli.

Ekim ayının sonunda “final” anketleri paylaşılmıştı.

Bakın, dönemin bilindik anketleri neler söylemişti…

SONARK firması 16 -21 Ekim tarihleri arasında son anketini yapmıştı. SONARK’ın ‘seçim tahmini’ olarak yayınladığı tablo şuydu:

AK Parti yüzde 29.2; CHP 20.1; Genç Parti 14,2; MHP 7.0; DEHAP 6.7; ANAP 3.5; DSP 3.1; SP 1.7;

Stratejik Araştırma Merkezi’nin (SAM) son anketinde durum şöyleydi:

AKP 29.6; CHP 15.7; Genç Parti 10.9; DYP 8.4; MHP 7.1; DEHAP 4.4; ANAP 3.6; SP 1.2; DSP 1.0…

VERSO firmasının son anketiydi bu veriler…

AK Parti 29.55; CHP 17.16; MHP 9.11; Genç Parti 7.56; DEHAP 6.71; DYP 6.56; SP 5.98; YTP 5.25; ANAP 4.14; DSP 3.25.

AKART’ın Ekim ayı sonu bulguları şöyle paylaşılmıştı…

AKP 29.5; CHP 17.4; MHP 9.2; ANAP 9.0; DYP 8.5; DEHAP 6.2; DSP 3.0; YTP 2.0; SP 2.6.

3 Kasım 2002’de sandıktan çıkan sonuç ise hatırlanacağı üzere aşağıdaki gibi belirmişti…

AK Parti 34.2

CHP 19.3

DYP 9.5

MHP 8.3

Genç Parti 7.2

DEHAP 6.2

ANAP 5.1

Saadet 2.4

DSP 1.2

YTP 1.1

Sadece iki parti Meclis’e girebilmiş, Türkiye yeni bir döneme geçmişti.

KONDA, ANAR ve SONAR’ın son anketleri haricinde AK Parti’nin 34’e yaklaşabileceği öngörüsünde bulunan yoktu. Onu tutturan da diğer partilerde yanılma göstermişti.

Örneğin ANAR, AK Parti için 34 dese de 10’u aşar dediği Genç Parti’yi tutturamamıştı.

Bugün de iddia odur ki; Türkiye’deki birçok anket firması büyük çuvallayabilir.

Bu durum firmaların da suçu değil. Çünkü kararsızlığından geri adım atmayan bir seçmen grubu hala mevcut görünüyor.

Yarın o kararsızların blok halinde bir adaya veya partiye yönelmesi bambaşka bir dönemi, üstelik tahmin edilmesi de zor bir sonucu getirebilir.

İster Cumhur ister Millet ittifakı… Her iki partinin kulisleri de “sürprizli seçim” diyorlar.

Onlar bana “sürprizli seçim” derken 2002’yi ve öncesindeki anketleri hatırlatmamak olmazdı.

Siyasette o gün için yüzde 5-7 aralığındaki kararsız seçmen grubu çok şeyi değiştirmişti.

Bugün de onların nasıl hareket edeceği ilk turun sonucunu belirgin kılacak.