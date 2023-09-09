Damla Doğan Tuncel İletişim Bilgileri

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Bir nefesimiz kaldı, ona da vergi yakın

Bir önceki plandaki hedefler henüz tutmadan, yeni yönetim ekonomideki bir sonraki 3 yılın yol haritasını açıkladı. “Alanı ekonomi” olanlar Orta Vadeli Program’ı detaylı bir şekilde inceledi tabii.

Cebimizi en çok ilgilendiren ayrıntıyı söyleyeyim.

Programdaki iyimser tahmine göre bile yıl sonu dolar kuru 30 lira olacak.

Bir de yeni vergi artışları bekleniyor.

Çünkü bu plana göre 2023 yılı tahmini vergi geliri 4,2 trilyon lira.

Mevcut vergilerle buna ulaşmak mümkün değil.

Haliyle bütçedeki açığı finanse etmek için pamuk eller yine cebe.

İş bir kez daha başa düştü.

Halbuki zaten sırtımızdaki yük büyük.

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Gelin bir günümüze birlikte bakalım…

Sabah telefonun alarmı çaldı. Uyandık.

Alarmı çalan o telefonun sadece yüzde 17’si kendi ederi.

Kalanı vergi ve üzerine eklenen ücretler.

Fiyatına göre yüzde 25-50’si ÖTV.

Yüzde 20’si KDV.

Bunlara ek yüzde 12 TRT Bandrol Ücreti ve yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı geliyor.

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Lambayı açtık.

Elektrikten yüzde 10 KDV alınıyor. Bir de enerji bedeli üzerinden hesaplanan Belediye Tüketim Vergisi var. 500 liralık faturanın yaklaşık 11 lirası yerel yönetimlere gidiyor. Parantez açayım Belediye Tüketim Vergisi'nin de KDV'si alınıyor.

“Kasa” hep kazanmaya devam ediyor.

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Banyoya girdiniz…

Musluktan akan sudan yüzde 1 KDV artı kullandığınız metreküp başına 1,50 TL Çevre Temizlik Vergisi alınıyor.

Tükettiğimiz su kadar suyu kirlettiğimiz varsayımıyla bunları uzaklaştırmak için bir de atık su bedeli ödüyoruz.

Bunun üzerinden de yüzde 10 KDV alınıyor.

Diş fırçası ve diş macununa dokunmak yüzde 8 KDV.

Sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, kağıt havluda ise yüzde 8 olan KDV 10 Temmuz’da yürürlüğe giren o meşhur düzenlemeyle yüzde 20’ye yükseltildi.

Yani yine her hamlede sırtımızdaki verginin ağırlığı artıyor.

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Buzdolabını açarken rahat bir nefes alabiliriz. Şubat 2022'den bu yana temel gıda maddelerinde sadece yüzde 1 KDV var.

Ama yola çıkmak yine dert.

Otomobili olanlardansanız kontağı çevirmek yürek istiyor.

Benzin ve motorinden alınan ÖTV Temmuz'da 5 liralık zamla 7 liranın üzerine çıkmıştı.

ÖTV'li fiyat üzerinden de yüzde 20 KDV alınıyor.

Yani bir litre benzin veya motorinin yüzde 38'den fazlası vergi.

Bir depo benzinde ödediğimiz vergi 600 lirayı geçiyor.

Otomobilin kendisini konuşursak durum daha da vahim. 1.6 motor 827 bin liradan satılan bir aracın 306 bin lirası ÖTV, 138 bin lirası KDV. Vergisiz 383 bin lira olacak bu otomobil yüzde 54 vergi ile 2 katından fazlaya satılıyor…

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Kalemler uzayıp gidiyor.

Atılan her adımda vergiler artıyor.

Bütçenin temel finansörü biziz çünkü…

Açığı kapatmak için giderleri kısmak yerine, vergileri artırma yoluna gidildi, gidiliyor yıllardır.

Ancak o vergilere ne olduğunun hesabını soran yok.

Elmasta ve pırlantada KDV ve ÖTV neden yok da, bebek mamasında var diye sorgulamıyoruz.

Fikir vermek gibi olmasın…

Bizde Deli Petro diye bilinen Rus Çarı Büyük Petro, 1698'de Rus erkekleri daha batılı görünsün diye sakalı uzayan erkeklere sakal vergisi getirmişti.

Zaten bir sakal, bir de aldığımız nefes kaldı vergilendirilmeyen.

Bu gidişle o da yakın…