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Atı alan…

Bir haftalık bir aradan sonra Ankara'ya dönebildim.

Kars'ın serin hatta geceleri üşüten havasından sonra Ankara'nın çöl sıcağına alışmak hayli zor oldu benim için.

Ancak bir haftalık siyasetsiz köy hayatından sonra Ankara'nın siyaset havasına alışmak kolaydı.

Sokaklarda dolaşırken ilk dikkatimi çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in Çankaya bölgesine astırdığı afişler oldu.

Afişlerin gerekçeleri farklı olsa da böyle bir dönemde, hem de Çankaya'da asılması insana ister istemez yerel seçimleri düşündürüyor.

Büyük ihtimalle Altınok AK Parti'nin, Demirel de MHP'nin adayı olmak istiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeniden CHP'nin adayı olacağını varsayarsak, Altınok ve Demirel'in Yavaş'ın karşısına çıkmak için yarıştığını da rahatlıkla söyleyebiliriz.

Koca Ankara'da en iddialı adayların merkez sağcı, sosyal demokrat ya da muhafazakâr değil de Türk milliyetçisi olması biraz da Ankara'nın seçmen profilinden kaynaklanıyor.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ev sahipliğinde dün gerçekleşen Bahçeli-Tayyip Erdoğan zirvesinde de gündem yerel seçimler ve ittifaklardı.

Zira Meral Akşener'in bütün partilerin kendi başlarına seçimlere girmesi yönündeki çağrısına hem MHP hem AK Parti açık bir şekilde “hayır” yanıtını vermişti.

Bahçeli ve Erdoğan “yerel seçimlere ittifakla girme” konusunda anlaşırsa -ki birkaç il dışında büyük bir anlaşmazlık yok gibi görünüyor- Ankara'da Yavaş'ın karşısına tek aday çıkacak.

AK Parti kulislerinde Ankara'nın AK Parti'ye bırakılacağı ve Turgut Altınok'un aday olabileceği konuşuluyor.

MHP ile AK Parti arasında uzlaşma gerçekleşirse, Mersin ya da Adana'yla Balıkesir ya da Manisa MHP'nin olacak. İl belediye başkanlığı sayısı hali hazırda 11 olan MHP, bu sayıyı 15'e çıkarmak niyetinde.

AK Parti ise Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde MHP'nin desteğini istiyor.

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Meral Akşener 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada “şahsi hırslar”, “kişisel ajandalar”, “kuyruklu yalanlar” ve “küçük hesapların”, Türkiye'ye, milletin kazandığı büyük hakikate ve 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edildiğini söylemişti.

Bu sözlerin, kırılganlığıyla adeta “zücaciye dükkanına” benzeyen Millet İttifakı'na girmiş bir filden ne farkı olabilir ki?

(Her ne kadar bazı yerlerde iş birliği yapılabileceğini söyleyerek açık kapı bıraksa da) Akşener'in o sözlerden sonra hiçbir şey olmamış gibi ittifak arayışına girmesini ben şahsen beklemiyorum.

31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimlerde yenilgi ve İstanbul/Ankara gibi şehirleri iktidara kaptırma riski olsa dahi Akşener ve İYİ Parti gelecekte siyaset yelpazesinde, özellikle de merkez sağda yerini büyütmek için CHP'yle birlikte olma görüntüsünden kurtulma çabası içinde olacak.

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Akşener'in ağır sözlerine yanıt vermek yerine, alttan almayı ve susmayı tercih eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise AK Parti MHP ittifakı olduğu sürece muhalefetin ittifaktan başka şansı olmadığı düşüncesinde. Gayet biliyor ki CHP'yi bağımlı hale getirdiği ittifak düzeni olmazsa yerel seçimlerde de hezimet olacak ve parti içi iktidarı daha da sarsılacak.

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i yerel seçimlerde iş birliğine ikna etmekten başka şansı yok. O nedenle ittifak uğruna Akşener'e bu defa önemli tavizler verebilir.

Son bir not: Kılıçdaroğlu İYİ Parti'yle ittifaka yoğunlaşsa da asıl golü HDP'den yiyebilir. Hem 2019 yerel seçimlerinde hem son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdikleri desteğe rağmen Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP'lilerden teşekkür dahi alamayan HDP bu defa “Biz destek vermezsek İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı iktidar geri alabilir” endişesini umursamıyor.

HDP için Mardin, Diyarbakır ve Van gibi büyükşehirlerin yanı sıra dokuz ilde ve çok sayıda ilçede belediye başkanlıklarını almak daha önemli bir hedef.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, el altından muhalefet ittifakını desteklememek kaydıyla “Kayyum olmayacak” sözü verirse de hiç şaşırmayın.

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Erdoğan 16 Nisan 2017 referandumunda mühürsüz zarflarla seçime hile karıştığı iddialarını yanıtlarken “Atı alan Üsküdar'ı geçti” demişti.

Öyle görünüyor ki Erdoğan ve Bahçeli, AK Parti ve MHP bir defa daha “atı alan” konumunda ve hazırlıklarıyla muhalefet partilerini şimdiden yaya bırakmış vaziyette.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ

KUTLU OLSUN.

BAŞTA ATATÜRK OLMAK ÜZERE KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN MUZAFFER KOMUTANLARINA SAYGI VE MİNNETLE…