Devrim Demirel İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu kadarına pes!

CİMNASTİK ve yüzme ile birlikte üç ana olimpik spordan biri atletizm. ‘Sporun atası'nı Türkiye'de 2013'ten beri Fatih Çintimar yönetiyor.

SON iki olimpiyatta 285 madalya dağıtıldı… Türkiye'nin madalya sayısı: 1 (bronz)… Son iki Dünya Şampiyonası'nda 296 madalya verildi; Türkiye'nin yok. Yazıyla sıfır! Son iki Avrupa Şampiyonası'nda 294 madalya dağıtıldı… Türkiye bunların 8'ini alabildi (2 altın, 3 gümüş, 3 bronz).

SAYIN Çintimar'a göre harika bir tablo bu! Başarı(sızlık)ları geçtim…

MADALYASIZ döndüğümüz Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla kota ile daha fazla sporcu ile gidebilmek için, hakemler ve fotofiniş görüntüleri değiştirildi… World Athletics, Türkiye'yi ‘manipülasyon yapan ülkeler' listesine dahil edip, ülkemiz sınırları içindeki dereceleri

kontrol etmeye başladı. Son Türkiye şampiyonalarına gönderilen İrlandalı gözlemcinin onayı olmadan dereceler kabul edilmedi.

KONYA'DAKİ İslami Dayanışma Oyunları'nda kazandığımız 29 madalya ile tarih yazdık! Ama 5 günlük etkinliğin ilk 3 günündeki pist yarışlarının sonuçları, dünya sıralaması ve rekor geçerliliği, kablolama hatası nedeniyle teknik delegeler tarafından iptal edildi.

SON Avrupa Oyunları, atletizmde Takımlar Avrupa Şampiyonası niteliği taşıyorken, Türkiye küme düştü… Çintimar, organizasyon sonunda milli atletleri kutlayan bir mesaj yayınladı! 2023 nisan ayında Belgrad'da düzenlenen kongrede, Avrupa atletizminin European Athletics) yeni yönetimi belli oldu. Türkiye, 16 yıl sonra yönetime temsilci sokamadı. Genel kurulda kendisini tanıtmak için Türkçe konuşan, ardından iletilen İngilizce metni okumaya çalışan Çintimar, yönetime giremedi. Gerekçe şuydu: İngilizcesinin yetersizliği sebebiyle toplantılara katılamaması ve manipülasyon iddiaları…

ENES Talha Şenses'in 22 Haziran 2022'de Ankara Naili Moran Atletizm Sahası'nda düzenlenen Orhan Altan Anı Yarışması'nda 2.31'le kırdığı erkekler yüksek atlama Türkiye rekoru, World Athletics kayıtlarına da girdikten yaklaşık 1 yıl sonra, hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Alperen Acet'in Haziran 2018'de Romanya'nın Cluj kentinde elde ettiği 2.30'luk derece, Türkiye rekoru olarak yeniden kayıtlara geçirildi.

GEÇEN 15-16 Temmuz'da Denizli'de organize edilmesi planlanan U20 Balkan Şampiyonası, başlamasına 4 gün kala iptal edildi. Çintimar'ın; Sırp ve Bulgarlardan, nisan ayındaki seçimlerde Balkanlar'daki koltuğunu da kaybetmesinin rövanşını almak için böyle bir karara imza attığı kulislerde konuşuldu.

YÖNETTİĞİ kurumun çatısı altında tüm bunlar yaşanırken Çintimar “Bu kadarına da pes” dedirten bir karara daha imzasını atarak; 17 Ağustos'ta Budapeşte'de düzenlenecek World Athletics kongresinde, dünya atletizmini yönetecek kurula aday oldu!

13 kişilik yönetime aday olan 27 isim arasında yer alan Çintimar, başvurusu ile ilgili İngilizce ve Fransızca tanıtım kitapçığında uzmanlık alanlarından ve özelliklerinden bazılarını şöyle sıraladı: Liderlik, stratejik düşünme, uluslararası ilişkiler, dürüstlük ve doğruluk!

TÜM adaylar en az bir dili akıcı konuşurken Çintimar, İngilizcesi ve Arapçasının ‘temel' düzeyde olduğunu vurgulamış.

MERAK ettim: Bu özelliklere sahipse neden başkan adayı değil!

NE BEKLİYORSUNUZ?

TÜRK sporunun başındaki yeni bakana; Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden biri olan Bakan Yardımcısı Sayın Hamza Yerlikaya'ya sesleniyorum:

MADALYALARI, dereceleri geçtim. En önemli olimpik sporda, Türkiye'nin itibarını daha fazla zedelemeyelim. Lütfen!