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Masallar…

“Atletizmde son 10 yılda Avrupa, dünya, Akdeniz, İslam Oyunları ve diğer büyük yarışmalardaki madalya sayıları, önceki 10 yılın kat kat üstünde. Bu yıl şu ana kadar büyük yarışmalarda 30 madalya oldu. Türk atletizmi olimpiyatlara doğru hedefine kitlendi.”

Bu sözler, dibe vuran atletizmi yöneten federasyon başkanına ait.

Ben doğrusunu yazayım bir kez daha: Son iki olimpiyat ve dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda toplam 843 madalya dağıtıldı. Türkiye'nin madalya sayısı; 8'i Avrupa'da, 1'i de olimpiyatta bronz olmak üzere sadece 9…

Hal böyleyken, masallara devam ediyor başkan… Gençlerde alınan, ama o işaret ettiği 10 yılda, büyüklere bir türlü taşınamayan madalya sayıları üzerinden algı operasyonları yaparak. Yersen!

TSYD'nin Ankara şubesinde düzenlediği basın toplantısına; ya çalıştıkları kurum nedeniyle ya da camiaya çok uzak oldukları için, soru sor(a)mayacak meslektaşlarımızı davet etti Çintimar.

Manipülasyonlara, organizasyon skandallarına, küme düşmelere, derece iptallerine, Türkiye'deki ulusal yarışmaların neden World Athletics delegelerinin kontrolünde olduğuna hiç değinmedi. Bir sürü de belge dağıttı. İngilizce… Nasılsa anlamıyorlar, soru da sor(a)mazlar diye yedirmeye çalıştı!

Yaşanan onca probleme rağmen uluslararası yönetimlere aday olmuş, seçilememişti. Dağıttığı belgelerden biri kısaca “Aday olmanızda sakınca yoktur” belgesiydi. “Manipülasyon yapmadınız” belgesi ortada yoktu!

Son bombası da şu: Yerel yöneticileri geçtim, Spor Bakanı ve yardımcılarına bile haber vermeden, 2027 Dünya Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahibi olması için adaylık başvurusu yaptığı ortayı çıktı Çintimar'ın…

Artık iyice koptu, tamamen kafasına göre takılıyor!