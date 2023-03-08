Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Siz salon yapın

Deprem acımız nedeniyle kaynadı arada… Zaten uzun süredir kimsenin aklına da gelmiyordu;

basketbolda bir milli takımımız olduğu ve arada sırada maç yaptığımız.

Hatırlatayım: 2023 Dünya Kupası elemelerini, Letonya yenilgisi ve Belçika galibiyetiyle kapattık. Milli seviyede dibe vuruşumuz tescillendi. İlk kez 2002'de katılmıştık; olimpiyatlardan sonraki en büyük turnuvaya. Üst üste 5 Dünya Kupası'na gittikten sonra, bu kez yokuz.

Belçika gibi ikinci hatta üçüncü sınıf takımı yendik diye sevinenler oldu; sahaya çıkan beşimizin en yaşlısı 26 yaşında diye… “Yeni jenerasyon umut verdi” bile dediler!

Oysa.. Elemelerde Letonya, Yunanistan ve Sırbistan'ın gerisinde kalırken, onlar kadar basketbol ülkesi olmadığımızı, oyuncu yetiştiremediğimizi hatırlattılar bize. Büyük Britanya ve Belçika'yı geçebildik; elimizdeki malzemenin anca onlara yettiğinin farkına vararak…

Bundan 10-15 yıl öncesine kadar dünya devlerine kafa tutarken, artık ikinci sınıf basketbol ülkesiyiz maalesef; NBA takviyelerimize rağmen…

Son 3 yılda, elemelerde veya finallerde yendiğimiz takımlara bakalım: Belçika (3 kez), Büyük Britanya (2 kez), Hollanda (2 kez), Bulgaristan, Karadağ ve Uruguay.

Aynı dönemde kimlere yenildik? Yunanistan (3 kez), Sırbistan (2 kez), Letonya (2 kez), İspanya, Fransa, Hırvatistan, Gürcistan, Belarus, Çek Cumhuriyeti ve İsveç.

FIBA Dünya Sıralaması'nda 16'dayız. Bu tablo çok acı. Efes ve Fenerbahçe, EuroLeague'de sadece

yabancılarıyla ayakta kalırken birileri “Avrupa'nın en güçlü ligi bizde” yalanına devam etsin! Basketbolun tüm paydaşları da sıcak koltuklarında, elini taşın altına sokmadan sağ sola laf yetiştirsin!

Son 9 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesi sekizincilik olan… Avrupa şampiyonalarından daha kolay olan Dünya Kupası'na artık gidemeyen… Olimpiyat nedir zaten bilmeyen bir milli takım var elimizde…

Siz salon yapın yeter; kurtarırsınız basketbolu!