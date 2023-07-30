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Popülist iktisat

Bilge Yılmaz Amerika'da ün yapmış bir finans profesörüdür. Anavatanı Türkiye'de, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı olarak siyasete atıldı. Söyledikleriyle ülkemizin iktisat camiasında çok ilgi topladı. Bilge Yılmaz, 20 Temmuz 2023'te Türk milletine hitaben çok çarpıcı bir bildiri yayımladı. Özetle “Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi” dedikten sonra sözlerini şöyle bitirdi: “Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. BİZ BURADAYIZ!”

CHP İLE İYİ PARTİ ORTAKLIĞI

Bireysel tasarrufları değerlendirmede “çok kazandıran portföy modelleri” kurmuş olsa da Bilge Yılmaz netice itibarıyla bir özel finans profesörüdür. Siyasetin hem teorik hem de pratik olarak acemisidir. Ama bir yurtsever olarak, beyni ve kalbi heyecanla doludur. Gelişmiş yabancı ülkelerde kendini ispatlamış her Türk gibi, o da elde ettiği bilgi ve beceriyi anavatanına taşıyıp ülkeyi “muasır medeniyet seviyesine çıkartmayı” arzulamaktadır. Bu inisiyatifi, Osmanlı Devleti'nin son dönemine damgasını vuran “Jön Türk” hareketine benzetebiliriz. Bu açıdan Merkez Bankası Başkanlığı'nı üstlenen New York'lu bankacı finans mühendisliği doktoru Gaye Erkan da aynı kümeye girer. Seçimlerden bu yana köprülerin altından çok sular aktı. İYİ Parti ile CHP ve hatta Millet İttifakı'nın diğer ortakları tekrar bir araya gelemezse, Bilge Yılmaz'ın “düştüğü yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkması” zayıf bir ihtimaldir. Ama Bilge Yılmaz'ın bu ülkeye yapacağı çok önemli bir hizmet vardır. O da “halk dalkavukluğu” demek olan popülizmin, niçin halkın yararına olmadığını bir hoca olarak halka tane tane anlatmaktır.

MUHALEFETİN POPÜLİST İKTİSAT SÖYLEMİ

Bilge Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert eleştirmiştir. Onu, “seçim kampanyasını popülizme indirgemek, eleştirdiği kişiye dönüşmek, sahici politikalar üretememekle” suçlamıştır. Bu ağır eleştirilerinin altını, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasından seçtiği örneklerle doldurmalıdır. Örnekler o kadar somut olmalıdır ki; önce kendisi sonra Genel Başkanı Akşener ve partisinin yöneticileri gaza gelip iktidarı köşeye sıkıştırmak için benzer “popülist iktisat önerileri” yapma hatasına düşmesin. Bundan da önemlisi Bilge Hoca, özellikle CHP tabanının kanaat önderliğini üstlenmiş, muhalif medyanın güvenilir yazarları ve TV yorumcularına, neyin “popülist iktisat” olduğunu, neyin olmadığını açık ve net bir şekilde anlatmalıdır. Onlar da bunu öğrenmelidir ki; popüler olmak için halk yağcılığı yaparken karınları ağrısın. Halk da öğrenmelidir ki; yağcılık yapan ile doğruyu söyleyeni ayırt edebilsin.

Son söz: Benim popülizmim kokmaz.