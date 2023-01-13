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Devlet ciddiyeti kalmayınca

Sevgili okurlarım, bu iktidarın çok önemli (!) bir özelliğine hepimiz her gün tanık oluyoruz.

Akaryakıt fiyatları.

Her gün yapılan o gaddarca zamlardan söz etmiyorum.

Bu konuda milletin anasını zaten yeterince ağlatıyorlar.

Bir yerlerden adeta kulağımıza sesler fısıldanıyor!

Koş vatandaş koş…Elini çabuk tut ve aracının deposunu bu gece saat 24'e kadar mutlaka doldur.

Niçin?..

Çünkü gecenin o saatinde motorine veya benzine yeni bir zam gelecek.

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İyi de kardeşim nasıl iştir bu!..

Daha 48 saat önce indirim yaptınız, şimdi zam yapıyorsunuz.

Bu soruya Türkiye'de yanıt verecek hiçbir yetkili makam veya kişi yok.

İki gün önce benzine indirim gelmişti.

Dün gece ise yeniden zam geldi.

Akıl alacak iş değildir.

Bu iktidarın önemli bir özelliği var…

Diyelim ki bir lira indirim yaptılar.

Hemen ardından örneğin 130 kuruş zam yapıyorlar.

Böylece, kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar.

Daha da Türkçesi, bu indir bindir olayından para kazanıyorlar.

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Bunun adı madrabazlıktır…

Motorla araç sahibi olan milyonlarca insanımıza hokuş pokus yapmaktır.

Şu son iki gün içerisinde ne oldu da bu rakamlar belirlendi?

Dünya piyasalarında petrol fiyatları mı arttı?

Hayır, tam tersine petrol fiyatları giderek düşüyor.

O halde biz bu zamları niçin, hangi gerekçeyle yiyoruz?

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Oysa memleketin başında doğru dürüst bir yönetim olsa, adam gibi bir iktidar olsa durum epeyce farklı olurdu.

Hiç değilse bir yetkili kişi veya kurum ortaya çıkıp durumu vatandaşa açıklardı…

“Ey millet, bu önce indir sonra bindirlerin nedeni şudur…” deyip konuya açıklık getirmeye çalışırdı.

Böylece hepimizi bir seferlik bile olsa adam yerine koymuş olurdu!

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Orada, aynı zamanda partisinin genel başkanı olan bir Cumhurbaşkanı var.

Her gün en az bir kez ekranlara çıkıp saatlerce nutuk atıyor, propaganda konuşmaları yapıyor…

O kadar ki, muhalefeti hedef alan konuşmalarında kendisini en üst düzey komutanlara bile alkışlatmayı başarıyor!

Helal olsun sayın komutanlarımıza!

O Cumhurbaşkanı bir günlük konuşmasında bu indir bindir olayına acaba niçin yer veremiyor?

Soru çok basit ama yanıtı daha da basit!..

Bu uygulamaların tamamı kafadan, rast gele alınan günlük kararlarla yapılıyor.

Zamlar vatandaşı çileden mi çıkardı, yap göstermelik bir indirim…

Ama vatandaşa kıyak yapacağız diye kârdan zarar etmeye başladıysak…

Yolduğumuz kazları bir kez daha unutalım ve bastıralım bir zam daha.

Millet nasıl olsa tepkisiz.

Millet ses vermiyor.

İstediğini yap, değişen bir şey olmaz…

Oy kitlen dersen elinin altında zaten hazır…

Arkadaşın yakıt alamayan traktörü bile tarlasında hapis kalmış, kullanamıyor. Fakat onun kafasındaki düşünce çok başka!

“Ama abicim başımızdakiler hiç değilse Müslüman! Allah onlardan razı olsun.”

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Sevgili okurlarım, bizdeki bu akaryakıt fiyatları benzeri bir uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde yok.

Birkaç gün arayla indir bindir!

İndirim sembolik olsun, yeter ki göz boyasın…

Amaç ahalinin bir bölümüne “Aaa bak bunlar sadece zam yapmıyor, gerekince indirim de yapıyor” dedirtebilmek!

Size bu yazıda sadece küçük bir örnek vermekle yetindim.

Unutmayın… Kim olursanız olun domates alırken bile bu oyunun kurbanları arasında siz de yer alıyorsunuz.

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Size basit bir örnek verdim. Bir ülkede devlet yönetimi çürürse işte bunlar oluyor.

Sonra iş dandik, yutturmaca nutuklar atmaya geliyor ama şu bizdeki akaryakıt fiyatları rezaletine kıyısından köşesinden bile hiç değinemeden!

“Batı ülkelerinde bile market rafları boş. İlaç bulunmuyor. Bizde ise her şey var!”

Doğru…

Parayı bastırınca her şey var!

İstersen bastırma!