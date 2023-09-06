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Diyanet Türk bayraklarını şimdiden hazırlasın

Sevgili okurlarım, sözüm ona, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak. Ancak bu konuda özellikle Türkiye'yi yönetenler tarafından en ufak bir çaba harcandığını, devlet ve hükümet düzeyinde çalışma yapıldığını görmüyoruz.

Olsa görür ve bilirdik.

Bugüne kadar adet yerini bulsun diye, adına 100. yıl marşı denilen zorlama bir marşı devreye soktular.

Ama içerisinde Atatürk sözcüğünün bir kez olsun bile geçmediği bir güfte!

Ortaokul müsameresi kötü bir şiir.

Atatürk'süz bir 100. yıl marşı da böylece karşımıza çıkarılmış oldu.

Ama haklarını yemeyelim, 100. yıl olmasa bile “Türkiye yüzyılı” geçiyor.

Bu da AKP iktidarının karşımıza çıkarılan ve piyasaya pompalanmak istenen en son propaganda keşfi!

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Ölü doğan bu marşın kaderi şimdiden belli olmuş durumda…

İçerisinde yer alan şu mısrayı asla unutmayalım:

“Türkiye yüzyılı titretiyor dünyayı.”

Bu gibi gülünç palavraları bile marşa sokuşturmayı başarmışlar!

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Bu marş dışında AKP iktidarının 100. yıl nedeniyle atmış olduğu bir tek adım bile yok.

Kutlama programı yok, bilimsel çağrılar yok, başka herhangi bir şey yok.

Neyin nasıl ve nerede kutlanacağı da bilinmiyor.

Şimdi diyeceklerdir ki “Hele 29 Ekim bir gelsin, o zaman bakarız!”

Bu, baştan savma ve yutturmaca yönteminin başka bir göstergesidir.

İşte, 100. yıl hızla yaklaşıyor.

29 Ekim'e sayılı günler kaldı.

Geçiştirecekler.

Bakalım o zaman zorlama Anıtkabir ziyareti dışında ne yapacaklar, hangi programları ortaya çıkaracaklar.

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Sevgili okurlarım, Türkiye'de adına Diyanet İşleri Başkanlığı denilen bir kurum var.

Devlet bütçesinde üç bakanlıktan sonra en fazla payı alan kurum…

O kurum uzun yıllardan bu yana AKP'nin bir şubesi ya da yan kuruluşu olarak çalışıyor.

Başında Ali Erbaş denilen bir şahıs var.

AKP'nin Türkiye'deki en güvenilir elemanlarından biri.

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Türkiye'de toplam cami sayısı kesin olarak bilinmese bile 100 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Bu camilerde yüz binlerce Diyanet mensubu, imam, hatip, müezzin ve öteki görevliler maaş alıyor ve sayıları 300 bini aşıyor.

Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı gelirken milyonlarca insanımız evlerine, kurumlar binalarına Türk bayrakları asacak.

Bütün Türkiye ay yıldızlı al bayraklarla donanıp kırmızıya dönüşecek.

Ama arada büyük bir boşluk kalacak.

Nedir o?

Camilerimiz!

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Diyanet'in üst düzey mensupları camilerimize ulusal günlerimizde Türk bayrağı asılmasına karşıdır ve iktidardan aldıkları güçle bunu açıkça söylerler:

“Camiler belli bir kavmin (Türk'lerin) değil bütün ümmetin (Müslümanların) ortak alanıdır. Dolayısıyla belli günlerde (özellikle ulusal bayram günlerinde) camilere Türk bayrağı ya da herhangi bir milletin bayrağının asılması, dinimiz açısından bakıldığında mümkün değildir.”

Bu son derece çarpık bir anlayıştır.

Dinimizin neresinde, hangi kuralında böyle bir yasak bulunduğunu bazı ilahiyatçı öğretim üyelerine sordum, olmadığını söylediler.

Vatanımız Türkiye…

Biz bu ülkede yaşıyoruz ama camilerimize bayrağımızın asılmasına devletin bir kurumu karşı çıkıyor.

Bu nasıl bir mantık, nasıl bir din anlayışıdır!

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Bu durumda hepimize bir görev düşüyor…

Diyanet'i bu saçma sapan anlayıştan ve uygulamadan vazgeçirmek…

Hangi yetkiyle, hangi din anlayışıyla bayrağımızı yasaklıyorlar?

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Diyanet'i şimdiden uyarıyorum…

Cumhuriyet'in 100. yılı yaklaşıyor.

Çok önemli bir gündür, işinize gelmeyen konularda artık şu suskunluğunuzu ve sapkınlığınızı bozuverin lütfen!..

29 Ekim 2023 gününe kadar bütün camilerimize Türk bayrağı asmak ve astırmakla yükümlüsünüz.

Benden size tavsiye, bayrakları şimdiden tedarik etmeye çalışınız.

Bunun nasıl olacağını ben bilemem. O sizin işiniz.

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Ümmetin camilerine Türk bayrağı asılamaz iddiası gerçek anlamda bir safsatadır.

Şimdi Diyanet'e bir kez daha soruyorum ve yanıt bekliyorum:

“100. yılda camilerimizi bayraklarımızla donatmaya var mısınız, yok musunuz?

Eğer yokuz diyorsanız neden?

Bunu yapmak günah mıdır?

Günahsa bu hüküm Kuran'nın neresinde, hangi ayetinde geçmektedir?”

Diyanet'e bir telefon kadar yakınım…

Görelim bakalım, acaba bir yanıt gelir mi!

Bence gelmez.

Yanıt veremezler çünkü amaçları her kararlarında AKP iktidarına arka çıkmaktır.