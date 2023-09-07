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Dün mahkemede…

Sevgili okurlarım, yargılanmak biz gazetecilerin kaderidir…

Hele muhalif bir çizgide iseniz daha da çok kaderidir!

Hakkınızda açılan bir sürü davada yargılanırsınız.

Bazı davalar reddedilir, bazılarında ise hapis ve para cezası dahil çeşitli cezalar alırsınız.

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Dün, bir yazımda birilerine hakaret etmiş olduğum iddiasıyla açılan bir davada benim de mahkeme günümdü…

‘Sanık' kimliğinizle bazı duruşmalarda ve ifade verme süreçlerinde epeyce sıra beklersiniz.

Başlama ve bitiş saatleri pek belli olmaz.

O yüzden riske giremedim ve bugünkü yazımı yetiştiremedim.

Sizlerden özür diliyorum.