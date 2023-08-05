PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eller aşure kazanında

Sevgili okurlarım, şu anda Türkiye'de yaşayan ve yaşamayan her Türk vatandaşı giderek acayipleşen ve tuhaflaşan bir ülkenin vatandaşı olduğunu iyi bilmeli.

Yaş önemli değil.

Bu gerçekten küçük çocuklar dahil herkes payına düşeni alıyor.

Ortalık karışık!

Sabah güne başlayanların pek çoğu olup bitenden şikayetçi…

Enflasyon, silahlanma, cinayetler, yolsuzluklar…

Ama tepki yok!

Her şeyi kanıksamış durumdayız.

Hele çok büyük ve kandırılmış bir kesim var ki onlar “Buna da şükürler olsun, Allah daha beterini göstermesin” diye dualar ediyor.

Yani çoğumuz yardımı Allah'tan beklerken, bizi yıllardan beri yönetmekte olanlar, memleketi ve insanlarımızı bu durumlara düşürenler aklımıza hiç gelmiyor.

Kimdir bu yaşananların sorumlusu?

Örneğin milyonlarca insanımız enflasyon belasının altında ezilirken Maliye Bakanı sabır tavsiye ediyor:

“Önümüzdeki yaz aylarında, bir yıl sonra enflasyon düşmeye başlayacak!”

★★★

İnternette çok ilginç bir haber gördüm…

Videolu bir haber. Yani düzmece, kurgu falan değil.

Afyon Belediyesi, aşure günü düzenliyor.

Vatandaşlara ücretsiz aşure dağıtılacak ama camilerde!

Biliyorsunuz, bizim toplum beleşe meraklıdır.

Eğer bir malın fiyatında indirim yapıldığı haberi yayılırsa bizim vatandaş koşar oraya, sabah erkenden kuyruklara girip ne bulursa bir şeyler almaya çalışır.

★★★

Geçenlerde (tam da seçim öncesinde idik) Ankara'nın merkez semtlerinden biri olan Sıhhiye'den geçiyordum. Kaldırımda uzun bir kuyruk vardı.

İndirimli yumurta gelmiş!

Yumurta başına 25 kuruş indirim.

Her şeyi görüp duymuştum da yumurta kuyruğunu ilk kez görüyordum.

Gençler, yaşlılar, kadınlar ve erkekler herkes kuyruk olmuş.

Ancak mal hemen tükenmesin diye, sırası gelene 20 yumurta satılıyor. Fazlasına izin yok!

Kuyrukta bekleyen bu fakir fukara insanlar demek ki 20 yumurtada elde edecekleri küçük tasarrufun bile peşinde… Bu hallere düşmüşler.

Seçim bitti, ister istemez bu hadiseyi düşündüm…

Yumurta, et, yağ kuyruklarında çile çeken bu insanlarımızın hepsi değil ama çoğu, seçimde mutlaka oylarını AKP'ye vermiştir.

★★★

Şimdi yine gelelim Afyon'daki aşure olayına…

Afyon, Türkiye'de AKP'nin en güçlü olduğu, genelde en yüksek oy aldığı bir kentimiz.

Tıpkı Orta Anadolu'nun diğer tutucu illeri olan Çankırı, Konya, Yozgat vesaire gibi…

Afyon belediyesi aşure dağıtımına camilerde başlamadan önce törenler düzenliyor!

Cuma namazı öncesinde 40 hafız Kuran okuyor ve 40 hatim indiriliyor.

Önceden hazırlanan 40 adet büyük kazanda aşureler hazırlanmış ve ‘etkinlik' başlıyor…

Ahali buyur ediliyor.

★★★

Videodaki görüntüler işte bu aşamada başlıyor.

Aşure kazanına hücum eden kadınlar ellerini kazana sokuyor.

Bazılarının yanında yoğurt kabını andıran küçük kaplar var.

Kazanın içine daldırılan ellerini kepçe veya kaşık niyetine kullanıp elleriyle aldıkları aşureyi yanlarında getirdikleri küçük kaplara boca ediyorlar.

Korkunç bir manzara.

Hem tiksindirici, hem de merak uyandıran…

★★★

Aşure operasyonuna girişen bu kadıncağızlarda temizlik ve hijyen duyguları olmadığı anlaşılıyor.

Peki bunlar aç mı, o yüzden mi aşure kazanlarına elleriyle dalıyorlar?

Bence değiller.

Adına ne demek gerektiğini bilmek mümkün değil.

Elimizde otomatik bir aygıt olsa ve o kadınlara sorabilsek…

“Ablacım şu son seçimde sen oyunu kime vermiştin?”

Hiç kuşkum yok yanıt büyük olasılıkla, aynen öteki Orta Anadolu insanlarıyla aynı doğrultuda olacaktır.

“Tabii ki bizim Tayyip'e verdim, başka kime verecem ki!..”

★★★

Bu iktidar bunlar gibi milyonlarca insanımızı nasıl devşirmiş, böylesine kafakola almayı nasıl becermiş, anlamak mümkün değil.

Bunu sadece cami avlularında siyaset yaparak, din sömürüsüyle mi başarmış, onu da anlamak zor.

Bu işin gizemli bir tılsımı olmalı da biz bilemiyoruz.

Elini aşure kazanına kepçe niyetine daldırıp evden getirdiği küçük kaplara aktarmak herkesin aklına gelmez.

Türkiye'de olup biteni anlamak her babayiğidin harcı değil!