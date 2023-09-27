PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskisi yetmedi yenisine bakalım

Sevgili okurlarım, Meclis'in yeni döneminin açılmasına çok az bir zaman kaldı…

Açılış sonrasında iktidar partisi tarafından gündeme getirilecek ilk konu yeni bir anayasa değişikliği olacak.

Buna hepimiz hazır olmalıyız.

Bu iktidar bugüne kadar anayasayı defalarca değiştirmeyi başardı.

Ancak şimdi görüyoruz ki bu iş değiştirmekle olmuyormuş.

Değişikliği bugün yapsalar, yarın yeni bir istemle karşımıza çıkacaklar.

Bu nasıl bir hırsmış ki değiştirmekle bitmiyor!

★★★

Peki neyi, hangi maddeleri değiştirecekler, nasıl ve hangi nedenlerle yola çıkacaklar?

Şu an için kendilerince çok sağlam gerekçeleri var.

“Millet bize oy veriyor. Son seçimleri zor bile olsa kazandık. Bu toplumun önüne ne götürsek benimsiyor, kabul ediyor. Muhalefet derseniz gerçek anlamda paramparça. Ancak neyi nasıl değiştireceğimiz konusuna girmek için henüz erken… İşimiz zor ama biz bunun da üstesinden gelmeyi biliriz…”

Kendilerine son derece güveniyorlar…

★★★

Bir yerde haklılar…

Zira bu toplum onları “Müslüman” belledi!

Diyecek bir şey yok.

Bunun nedeni de siyaseti çoğu zaman camilerde yapıyor olmaları.

Bu tezgahı Türkiye'de kurmak gerçekten kolay bir iş…

Böylesine bir hayat pahalılığı, böylesine haksızlık, yolsuzluk ve sömürü düzeni başka bir ülkede olsaydı halk tepki gösterir, ya da tepisini seçim sandıklarına yansıtırdı.

Şimdi bir bakıyoruz, en büyük tepkiyi gösteren vatandaşların önemli bir bölümü bile yine gidip oylarını bunlara veriyor.

Bu çelişkiyi anlamak mümkün değil!

★★★

İktidar partisi beyin yıkama söylemlerini her geçen gün artıracak…

Şimdiki anayasa darbe anayasası imiş!..

Yaa kardeşim AKP iktidarı olarak bu anayasayı bugüne kadar defalarca değiştiren siz değil misiniz?

Bu anayasa sizin hangi isteminize, hangi amaca ulaşmanıza engel oldu, neyin önüne takoz koydu!

Kendi çıkarlarınız doğrultusunda her amaca ulaşmadınız mı?

Anayasanın neresi, hangi maddeleri sizi rahatsız ediyor?

★★★

Şimdi yeni anayasa konusunda yeni taktikler ayarlanıyor.

Bunlar yakında millete sunulacak, neyin ne olduğu ortaya çıkacak.

Takke düşecek, kel işte o zaman görünecek…

Çünkü neleri amaçladıkları, neleri yeni anayasaya ekleyip çıkaracakları henüz bilinmiyor…

Yani bu konudaki sırları (!) henüz ortaya çıkmış değil.

Ama kesin olan bir tek husus var:

İktidarın irili ufaklı bütün siyasi çıkarları neyi gerektiriyorsa o yapılacak…

MHP zaten hazır asker.

Öteki yandaş partiler ne yapacak, hangi kararı verecek, o konular işte o zaman açıklığa kavuşacak.

★★★

Anayasa değiştirmek ciddi iştir…

Gerek olur, koşullar uygun olur, ya da anayasa belli konularda önünüzü tıkamaktadır, son çare olarak bu yola başvurursunuz.

Bizdekiler ise maşallah, her akıllarına estiğinde siyaset piyasasına kendi kafalarına göre düzenlenmiş ‘yeni bir anayasa' sürüyor.

Merkez Bankası'nın piyasaya yeni banknotlar sürmesi gibi!

Eskisi yıprandı yenisini verelim!

★★★

Sevgili okurlarım şundan hiç kuşkunuz olmasın, önümüzdeki haftalarda Türk Milleti üzerinden yeni bir iktidar oyunu sergilenmeye başlanacak.

Recep Bey bu yolu dün zaten açtı sayılır:

“Kapıları çalacağız, nazlanmaya gerek yok!”

Bir memlekette anayasa değişikliği gündeme gelecek, öneriler tartışılacak ama kabul etmeyenler kendilerini naza çekmiş olacak.

Aman Allah bu nasıl çarpık bir mantıktır.

‘Sivil anayasa' yapacaklarmış.

Günümüzde yürürlükte olan anayasa metninin dört dörtlük olduğunu hiç kimse elbette ki iddia edemez ama bu konuyu nazlanma gibi gerekçelerle şimdiden piyasaya sürme çabalarının akıl ve mantıkla, hem de hukukla uzaktan yakından ilgisi olmadığını 10 yaşındaki ilkokul öğrencileri bile algılar.

Sivil anayasa ile neyi kastettiklerini şu anda bilmiyoruz.

Ne bileyim, belki imam hatip okullarını fakülteye dönüştürmeyi düşünüyor olabilirler!

★★★

Aslında bu iktidar, 20 küsur yıldan bu yana elde ettiği bütün kazanımları bugünkü anayasaya ve üzerinde yapılmış olan değişikliklere borçlu.

Ülkenin rejimini, bütün düzenini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirdiler…

Her şey ‘tek adam'a bağımlı kılındı.

Yargı dahil devletin bütün mekanizmalarını resmen ele geçirdiler…

Tüm para gücüne el koydular…

Daha ne isteyecekler, doğrusu merak ederiz!

Biraz daha bekleyelim ki oynanmak istenen oyun bir parça daha netlik kazansın.