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Gökten ‘müjdeler’ yağarken!

Sevgili okurlarım, muhteşem bir Türkiye tablosu içerisinde yaşamayı sürdürüyor ve her birimiz bu güzelliğin zevkine doyasıya varıyoruz!

Kitleleri, zamları, özellikle enflasyon canavarına yem olan milyonlarca insanımızı çoktaan unuttuk.

Gözümüz kulağımız medyada, her gün birkaç kez verilen müjdeleri izleyip mutlu oluyoruz.

Milyonlarca işsiz varmış…

Her kesimde geçerli olan işsizlik özellikle üniversite mezunları açısından bakıldığında doruk noktasına ulaşmış.

Hiç sorun değil.

Kabahat kendilerinde…Kafayı çalıştırıp kendilerine iş yaratsınlar.

Onların derdiyle uğraşacak değiliz.

Gidip Saray'a iş dilekçesi versinler, gereği orada yapılır.

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Canım ablalarım ve ağabeylerim, gökten böylesine güzel müjdeler tek tek veya topluca yağarken siz bunun kıymetini bilmiyorsunuz.

Neyiniz eksik?

Eğer aylık geliriniz, kazancınız yetmiyor diye ağlaşıyorsanız etrafınıza bir bakın da utanın.

ABD ve AB ülkelerinde durum çok daha beter.

Oraların marketlerinde raflar boş, ilaç bile bulunamıyor.

Memursunuz, işçi veya emeklisiniz…

Sırf siz şu ağlaşmaya son verin diye ücretlerinize zam üstüne zam yapmıyorlar mı?

Daha ne yapsınlar?

Kusura bakmayın ama gözünüz bir türlü doymak bilmiyor.

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İstediğiniz kadar konuşun da, sizin gözünüzü Allah doyursun…

Kendinizi iktidarın Saray kadrolarıyla, yüksek bürokratlarıyla bir tutmaya, kıyaslamaya yelteniyorsunuz!

“Yok efendim onlara bir sürü para avantaları hortumlanıyormuş, bir sürü olanaklar sağlanıyormuş. Bazı bürokratların eline açıktan ayda net 300 bin lira para geçiyormuş, bu ne rezaletmiş” falan filan.

Geçer kardeşim geçer…

Siz de zamanında tembelliği bırakıp çalışsaydınız, adına AKP denilen iktidar kadrolarına sızmayı başarsaydınız, sizin de geçerdi.

Ama siz işsizler, siz asgari ücretliler, emekliler, EYT'liler vesaireler tam kadro beleşçisiniz.

“Hayat az da olsa pahalılandı, bundan sonra üç köfte beş kuruş olsun” diye bağırıp çağırıyorsunuz.

Geçti o devirler bayım.

Şimdi sadece adamını bulup avanta yakalayana, uyanık olana ekmek var. Gerisi fasa fiso…

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Müjdeler var yurdumun toprağına taşına…

Müjdeler olsun milyonlarca işiz vatandaşıma…

Orada, adeta göklerde uçarak gezinen bir Cumhurbaşkanımız var.

Baktı ki seçimler yaklaşıyor…

Baktı ki bu kez pabuç pahalı…

Sizin gibi avantacıların bile maaş ve ücretlerine zam üstüne zam yapıyor.

Ben sizin gibileri çok iyi tanırım.

Şimdi diyeceksiniz ki “Zam yapıyor ama kaşıkla verdiğini hemen sonra kepçeyle alıyor. Bütün vergilere, harçlara falan birbiri ardına inanılmaz zamlar getirip milleti mahvediyor.”

Ne yapsın yani, başka çaresi var mı?

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Büyük adam…

Karadeniz'de doğalgaz rezervleri buldu ve kapasitesini kendisi açıkladı.

Bir trilyon dolarlık!

Bir anda her şeyi unutup şu muhteşem ‘müjdeye' takılın, yakında size de lâzım olacaktır.

Böyle bir doğalgaz rezervi dünyanın hiçbir üretici ülkesinde bugüne kadar görülmedi. Onun sayesinde kazandığımız, dünyada bir benzeri olmayan, palavra atmakla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan büyük zaferdir, hepimize kutlu olsun!

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Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 100 yıl geçmek üzere…

Türkiye böylesine bu güne kadar hiç tanık olmamıştı.

Atatürk, İnönü, Bayar, Demirel, Özal, Sezer…

Ne mutlu hepimize ki nice iktidarlar, nice cumhurbaşkanları geldi geçti ama böylesini hiç görmemiştik.

Partisi falan hikaye, her şeyi bilen tek kişi…

Her konuda karar veren tek adam…

Son dünya lideri…

Onu seçtiğimize göre demek ki bizim başımıza ‘böyle biri' gerekiyormuş!