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İktidarın keskin baltası RTÜK

Sevgili okurlarım, Türkiye'de fikir ve ifade özgürlüğü ile birlikte basın özgürlüğünü de yok etmek amacıyla görevlendirilen bir kuruluş var…

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)

Eğer iktidara karşı çıkan, eleştiren muhalif bir yayın kuruluşu iseniz, bu RTÜK'ün elinden kurtulmanız asla söz konusu değildir!

RTÜK müthiş bir biçimde donatılmıştır.

Öylesine muazzam bir teknolojiye sahiptir.

Ekranda ağzınızdan çıkan her cümle, dakikası dakikasına kayda girer.

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Türkiye'de yayın yapan yüzlerce televizyon ve radyo kuruluşu RTÜK tarafından saniyesi saniyesine izlenir, not edilir, kayıt altına alınır.

Kadrolarında AKP tarafından görevlendirilen özel ekipler vardır.

‘Suç raporları' onlar tarafından hazırlanır.

Yönetimde çoğunluk başkan dahil yine iktidardadır.

Saray ve AKP ne derse, ne isterse o olur.

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21. yüzyılda RTÜK gibi inanılmaz büyük yetkilerle donatılmış böyle bir kurul aslında bizim göstermelik demokrasinin en büyük ayıplarından biridir!

Şu işe bir bakınız…

-Muhalif radyo ve televizyonlara para cezaları kesmek…

-Ya da onların yayınlarını durdurmak.

Bu süreçte haklı cezalar olabilir.

Onlara hiç kimse karşı çıkmaz.

Burada eleştiri konusu olan haksız cezalardır.

Siyasi cezalar…

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Geçen yıl RTÜK tarafından kesilen cezaların dökümü şöyle:

Beş muhalif kanala toplam 17 milyon 335 bin lira para cezası.

Bunlara 54 kez ayrı ceza kesilmiş.

Ceza alanların tamamı muhalif kuruluşlar.

İçlerinde acaba kaç yandaş var!

İktidardan yana tavır aldıysan, gereken yağcılığı ve yalakalığı yapıyorsan, gereken övgüleri düzüyorsan mesele yok!

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Peki bu RTÜK cezaları genelde hangi televizyon kanallarına kesiliyor?

Hemen belirteyim, Türkiye'de izlenme oranı genelde en üst sıralarda olan birkaç kuruluşa…

Tele 1, Halk tv, Fox, KRT, Flash tv.

Demokles'in kılıcı günün 24 saati boyunca bu kanalların üzerinde asılı durur…

Başka bir deyişle RTÜK'ün kılıcı!

Ya da iktidarın keskin baltası…

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Tele 1 şu anda RTÜK kararı uyarınca kapalı… Ekranı karartıldı.

Yayın yok.

Öteki muhalifler sırada bekliyor.

RTÜK'te hem para, hem de kapatma cezalarına gerekçe hazır!

Canlı yayında, ya da programın içerisinde RTÜK yasasının filanca maddesi uyarınca suç oluşturan cümleler kullanmış olmak!

Şimdi deprem olayının yaşandığı şu günlerde ceza verme yoğunluğu epeyce artış gösterdi.

Ceza gerekçelerinden bazıları şöyle:

-Depremzedelere gönderilen yardımların AFAD tarafından engelleniyor olması!

-Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve bağımsızlığına deprem bahanesiyle karşı çıkılması!

-Deprem bölgesindeki yağmacılık ve hırsızlık olaylarının gündeme getirilmesi!

-Tele 1'de yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından zevkle izlenen ‘18 Dakika' isimli programda yayıncılık ilkelerinin birkaç kez ihlal edilmesi.

-Bazı kanallarda doğrulanması mümkün olmayan kulaktan dolma bilgi ve iddialara yer veriliyor olması.

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Kızılay, AFAD ve daha nice kuruluş gibi RTÜK'te AKP iktidarının şubesi, yan kuruluşu olmuş durumda.

Almış eline baltasını, muhalif kanalları doğradıkça doğruyor.

Çekmiş kılıcını, kestikçe kesiyor.

Çoğunluğu AKP'lilerden oluşan RTÜK yönetimi muhalif kanalların gözünün yaşına bakmadan, kendisine iktidar tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor.

İnanmayan bugün açsın televizyonunu, Tele 1 yayınındaki susturulmuş ve karartılmış ekranı görsün.

İşin ilginç yanı, fırsat bu fırsattır deyip bu karambolde Ekşi Sözlük'ün fişini de çekip kapatıverdiler.

Neden kapatıldığı bilinmiyor!

Sonra da iktidar yetkilileri konuşuyor…

“Türkiye'de basın özgürlüğü tamdır. Bu konuda Avrupa ülkelerinden bile öndeyiz!..”

Maşallah maşallah, nazar değmesin!