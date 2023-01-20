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İsabetli tahmin!

Sevgili okurlarım, geçtiğimiz eylül ayında idik ve seçimlerin zamanını tahmin etmeye çalışıyorduk.

Erken seçim olur muydu…

Ya da zamanında, Haziran 2023'te mi yapılırdı…

Hiç kimse o günlerde hiçbir şey bilmiyordu.

Üstelik her kafadan bir ses çıkıyordu.

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Değerli arkadaşımız, bizim gazetenin Parlamento Büro Şefi Veli Toprak'la oturup bunları konuştuk ve 2023 yılı takvimini önümüze açtık…

Ve bazı günleri, bazı tarihleri önümüze serip incelemeye başladık.

O sırada “Seçim 14 Mayıs'ta olabilir” diye tahminde bulunan herhangi bir yayın organı yoktu…

Ve ben oturup aşağıda okuyacağınız ‘14 Mayıs' yazısını yazdım…

Çünkü akıl, mantık ve gazetecilik deneyimleri bizi o güne yönlendiriyordu.

Eğer seçimler erkene alınacaksa, en büyük olasılık 14 Mayıs olarak karşımıza çıkıyordu.

Bu bir müneccimlik, kehanet, çokbilmişlik falan değil sadece mütevazı, iddiasız bir tahmindi.

Ama gelin görün ki şimdi tutmuş oldu!

İşte size 9 Eylül 2022 tarihli yazım…

Başlığı “Seçim 14 Mayıs günü mü”

İşte o yazı:

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Sevgili okurlarım ben kulislerde gezinen, edindiğim doğru veya yanlış bilgilerle ve komplo teorileriyle ilgilenen bir gazeteci değilim.

Ancak bu kez kulağıma ciddi bir sızıntı geldi. Üzerinde durulmayacak gibi değil ve hemen özetliyorum.

Geçtiğimiz günlerde partisinde yapılan bir toplantıda seçim tarihi konuşulurken Recep Bey soruyor:

“14 Mayıs desek bir sorun olur mu?”

İtiraz edecek halleri yok ya, çok iyi olur diyorlar.

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Niçin 14 Mayıs 2023…

Zira o tarihin önemli bazı özellikleri var.

-İlki, Demokrat Parti (Adnan Menderes) 14 Mayıs 1950 seçimlerinde iktidara gelmişti. Yani çok partili hayata geçişin bir simgesi.

Bu tarih kabul edildiği takdirde bol bol Menderes sömürüsü yapılacak, onun idam edilmesi yeniden gündeme taşınacak, ruhuna dualar edilecek falan filan!

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-İkincisi ise daha da önemli…

14 Mayıs 2023 tam da Ramazan ayı sonrasına denk geliyor.

Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan 2023 Cuma günü bitecek.

21, 22 ve 23 Nisan günleri bayram.

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14 Mayıs seçim günü olarak kabul edildiği takdirde, seçim Ramazan'dan kısa süre sonra yapılmış olacak.

Bunun anlamını her Türk seçmeni iyi bilir:

Ramazan ayı boyunca her türlü din ticareti ve din sömürüsü başta iktidar partisi olmak üzere siyasetçi takımı tarafından bol bol yapılacak.

Siyasete alet edilen iftar şovları, sahur gösterileri, abdestsiz namaz kılmalar da aynen öyle.

Böylece Türkiye'de seçim öncesinde tam bir “din iklimi” yaratılmış olacak.

Bunun anlamı şudur.

Seçim 14 Mayıs günü yapıldığı takdirde AKP iktidarı bir taşla iki kuş vuracak…

Hem Adnan Menderes sömürüsü, hem de Ramazan nedeniyle din sömürüsü!

Seçim çalışması yapmak için tercih edilecek çok iyi ve uygun bir zamanlama!