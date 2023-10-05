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Keyfe göre yeni Anayasa

Sevgili okurlarım, bundan önce yaptıkları nice değişikler yetmemiş olsa ki, Anayasa'yı yeniden değiştirmeye kalkışıyorlar.

Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu olacak.

Böylece herkesin bire bir yaşadığı yüksek enflasyon zulmü giderek arka plana itilecek, ağırlığını yitirmiş olacak.

Bu Anayasa elbette dört dörtlük değildir ama bu iktidarın iddia ettiği gibi yetersiz olduğunu kimse söyleyemez.

Adına “Darbe anayasası” diyorlar!

Ana metninin 12 Eylül sonrasında yapıldığı doğrudur da, törpülenip değiştirildikçe darbe anayasalığı falan hiç kalmamıştır.

Anayasa, üzerinde yapılan bir sürü değişiklik sonrasında yaz boz tahtasına dönüşmüştür.

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Anayasa'nın neyini değiştirecekler?

İktidar kesimiyle birlikte destekçileri de bu konuda ağızlarını açamıyor, Türk Milleti'ne bir işaret veremiyor.

Daha demokratik bir Anayasa mı getirecekler?

Kesinlikle hayır.

Eğer gerçekten böyle bir niyetleri olsaydı bunu açıklamaktan zaten çekinmezlerdi.

Anayasa'nın ilk dört maddesini mi değiştirmeye soyunacaklar?

O hükümlerin bırakın değiştirilmesini bir yana, yine Anayasa uyarınca böyle bir teklifte bulunmaları bile söz konusu değildir.

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20 küsur yıldan beri Türkiye'yi tek parti iktidarı olarak yönetiyorlar…

Anayasa üzerinde öyle oynamalar yaptılar ki, rüyalarında görse hayra yormazlar ve birileri söylese inanmazlardı.

Ama oldu!..

Başardılar ve bu koskoca memleketi kendi çıkarları doğrultusunda bir Anayasa ve yasalarla yönetme gücünü ellerine geçirdiler.

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Tek adam rejimi işte böyle kuruldu!..

Her şey o tek adamın düşüncesine, ağzından çıkacak birkaç cümleye ve yerli yersiz alacağı kararlara endeksli!

Hükümetin başında artık bir başbakan yok.

Adını ‘kabine' olarak değiştirdikleri Bakanlar Kurulu piyasadan kalkalı yıllar geçti.

Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlar sadece bir tek şahsa karşı sorumlu…

Bakanlar milletvekili olamıyor…

Dolayısıyla partilerinde bile sözleri geçmiyor.

Güç aldıkları tek merci Cumhurbaşkanı.

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MHP'nin de sınırsız desteğini arkasına almış bir iktidar var…

Kelle çoğunluğundan ve elde ettiği sonsuz güçten istediği gibi yararlanıyor.

Devletin tamamı ellerinde.

Buna, partizanlığa alet edilen yargı dahil.

Medyanın neredeyse tamamı ile birlikte memleketteki bütün para ve sermaye gücü de ellerinde.

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Muhalefet partileri demokrasi geçmişimizin tam tersine örnek oluşturuyor!..

CHP gibi bazıları kendi içlerinde bölünmüş durumda.

Ötekileri soracak olursanız çoğunun hiçbir etkinliği yok, ya da azalmış.

Oysa biz geçmiş yıllarda ne ‘muhalefetler' görmüştük.

Öyle liderler ve milletvekilleri vardı ki ‘vurunca' ses getirirlerdi… Onlar artık yok ama o yılları özlüyoruz.

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Saray'la birlikte iktidar partisi de bu gerçekleri bilmiyor mu?

Hiç kuşkunuz olmasın bizden çok daha iyi biliyorlar…

Ve o yüzden, sadece kendi istedikleri kadar ve kendi siyasal çıkarları doğrultusunda kullanacakları yeni bir Anayasa hazırlamaya soyundular.

Söylemlerine göre bu yeni Anayasa ‘demokratik' olacakmış!

Onların deyişiyle demokratik olmayan ve bu efendileri rahatsız eden bugünkü Anayasa hükümleri acaba hangileridir?

Yine onların deyişiyle bu darbe anayasası önlerine hangi engelleri çıkardı?

Hangi kararları almalarına engel oldu?

Bu sorulara hiçbir zaman yanıt veremediler, bundan sonra vermeleri de asla söz konusu olmayacaktır.

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Evet, 85 milyonluk Türkiye'yi bugün geçerli olan Anayasa ile yönetiyorlar…

Aslında çok mutlular ve bu nedenle ellerini ovuşturuyorlar.

Ama işin kurnazlık boyutunu da hiçbir zaman unutmuyorlar…

Ve sürekli olarak ‘bize yeni bir Anayasa gerekli' edebiyatını kullanıyorlar.

Bu oyun artık bitmeli…

Saray ve iktidar partileri (AKP-MHP) neyi istediklerine en kısa zamanda karar verip bunu kamuoyu önünde açıklamalı.

Zira anayasalar onların oyuncağı değildir.