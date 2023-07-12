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Milletvekili olmanın dayanılmaz avantaları

Sevgili okurlarım Türkiye'de sokağa çıkıp “Günün birinde siyasete girersen, ya da şimdiden girmişsen ne olmayı istersin” diye sorsanız, büyük çoğunluktan alacağınız yanıt hep aynı olur:

“Öncelikli amacım milletvekili olmaktır! Vatanıma milletin seçilmiş vekili olarak hizmet etmek istiyorum!”

Bunu düşünen ve açıkça söylemekten çekinmeyen herkes kendince haklıdır…

Çünkü bu iş Türkiye'deki en avantajlı ve çekici işler (ve meslekler) arasında kuşkusuz en ön sırayı almaktadır.

Piyasada daha iyisi yoktur!

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Bunları söylerken bakan olmaktan, daha üst yerlere getirilmekten falan söz etmiyorum.

Sadece milletvekili olabilmek ve eğer mümkünse öyle kalabilmek bence fazlasıyla yeterlidir!

-Rahat iştir.

-Olanakları sonsuz, zahmeti azdır.

-Meraklı olmayanlar için fazla bir çalışma gerektirmez.

-İşini bilene ‘ün' kazandırır.

-Fırsat bulanlar arada sırada medyada ve televizyonların o meşhur tartışma programlarında yer bulup ününe ün katar!

-Ömür boyu sürecek ballı emekliliğin tadını çıkarır.

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Yani milletvekili olmanın çok büyük avantaları vardır…

Olanakları sonsuzdur…

Saymakla bitmez.

En basitinden başlayayım…

Bir kez seçilip Meclis'e girmeyi başaranlar için ömür boyu sağlık sigortası tıkır tıkır çalışmaya başlar.

Üstelik eşi, evli olmayan çocukları vesaire de bu kapsama dahildir.

İstediğiniz sağlık kuruluşlarına, istediğiniz doktorlara gidersiniz…

Ve cebinizden bir kuruş ödemezsiniz.

Yataklı tedavi dahil bütün harcamalarınız Meclis bütçesinden ve devlet tarafından karşılanır.

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Gelelim ballı ve kıyak maaşlara…

İki gün öncesine kadar emekli vekilin eline ayda net 51 bin lira geçerdi.

Şimdi son yapılan zam doğrultusunda bu rakam 64 bin 962 lira oldu.

Emekliliğe de hak kazanmış olan milletvekilinin ise eline bu aydan başlayarak 151 bin 219 lira geçecek.

İnsaf baba insaf!

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Üstelik bu zamlar Meclis'te hiçbir eleştiri, tartışma falan olmadan otomatik olarak

oybirliği ile kabul edilir ve yürürlük kazanır.

Millet zam sağanağı altında ezilirken, insanlar inim inim inlerken…

Eller havaya kalkar ve iş oracıkta biter.

Şimdi bu memlekette asgari ücrete talim eden milyonlarca dar gelirli insanımızı düşünün…

Emekli maaşı olarak ayda eline 10-15 bin lira tutuşturulan çaresiz garibanları da

düşünün…

Kim ne derse desin Türkiye'de milletvekilliği adeta bir ‘bol kazanç kapısına' dönüşmüş durumda…

Böyle bir adaletsizlik acaba dünyanın neresinde vardır?

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Bir daha söyleyeyim ve doğruluğu konusunda hiçbir kuşkunuz olmasın.

Bu konuda parti falan hiç fark etmez…

Herhangi bir partide siyasete soyunanlara bir bakın.

Çoğu söylemez ve bu konudaki niyetini gizler ama gerçek bilinir.

Hemen hepsinin kafasında günün birinde milletvekili olabilmek hayalleri vardır…

Çünkü herkes bu işin avantalarını iyi bilir.

Sabırlı olan, özellikle de parti yönetimi ve genel başkanla arasını iyi tutmayı başaranların en büyük hülyası budur.

Bunu bir kez olsun başardın mı iş tamamdır!

Milletimizin bütün vekillerini bu açıdan kutluyorum…

Daha nice hayırlı ikramiyeler, hayırlı ve uğurlu maaşlar diliyorum!