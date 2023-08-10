PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Siyasi ödülle büyükelçi olabilmek!

Sevgili okurlarım, Ankara'da iki gün önce önemli bir toplantı yapıldı. 14. Büyükelçiler toplantısı… Recep Bey bu vesile ile yine nutuklar attı!

Yurt dışında görevli bütün büyükelçiler hazır…

Bu durum artık kanıksandı!.. Aralarında AKP'li eski bakanlar, vekiller, vekil adayları, eş dost ve akrabaların da bulunduğu birçok isim, büyükelçi, konsolos, müşavir, ataşe sıfatı ile binlerce euro maaş karşılığında yurt dışında görevlendiriliyor.

AKP'li 25 isim yakın geçmişte büyükelçi olarak atanmıştı.

Evet!.. Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri bile AKP'nin arka bahçesi oldu. Eski AKP milletvekilleri, bakanlar, vekil adayları, bakan danışmanları, milletvekillerinin akrabaları ve torpilini bulan herkes yüksek maaşlarla büyükelçi, konsolos, müşavir ve ataşe yapıldı.

Yurt dışına atananların tipik bir örneği 301 işçinin ölümü sonrasında Soma'da madencileri tekmeleyen eski Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel idi ve büyük tepki aldı.

★★★

Büyükelçi yapılan isimlerden bazıları şöyle:

– AKP Ankara eski Milletvekili Aşkın Asan, Cakarta Büyükelçisi.

– AKP Şanlıurfa eski Milletvekili Abdülkadir Önen, Pekin Büyükelçisi.

– AKP Eskişehir eski Milletvekili Murat Mercan, Washington Büyükelçisi.

– AKP Sakarya eski Milletvekili Şaban Dişli, Lahey Büyükelçisi.

– Eski Bakan Egemen Bağış, Prag Büyükelçisi.

– AKP Çorum eski Milletvekili Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçisi.

– Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanı Lütfullah Göktaş, Vatikan Büyükelçisi.

– AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kardeşi, Meclis'e türbanıyla girip olay yaratan eski milletvekili Merve Kavakçı, Kuala Lumpur Büyükelçisi.

– Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt Büyükelçisi.

– İstanbul Esenler'in AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kardeşi Mehmet Mustafa Göksu, Doha Büyükelçisi.

– AKP eski Milletvekili Edibe Sözen'in özel kalem müdürü Rahmi Göktaş'ın eşi Mahinur Özdemir, Cezayir Büyükelçisi.

★★★

15 Aralık 2021 tarihli medyada bir Mevlüt Çavuşoğlu haberi vardı.

Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe görüşmelerinde, “Ben bu bakanlığa adalet getirdim” ve “Bakanlığımızda torpil yok” ifadelerini kullanması siyasi atamaları yeniden gündeme getirmişti.

Çok sayıda kariyer diplomatı merkezde bekletilirken aralarında Egemen Bağış, Murat Mercan, Ozan Ceyhun'un da bulunduğu çoğunluğu eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı danışmanı olan isimler büyükelçiliğe terfi ettirildi.

Dışişleri Bakanlığında daha önce istisna olarak uygulanan dışarıdan büyükelçi atamaları AKP döneminde sıklıkla başvurulan bir yöntem haline geldi. Siyasi atamayla bir ülkeye büyükelçi olarak atanan bir ismin başka bir ülkeye yeniden atanması da iktidarın uygulamaları arasında yerini aldı.

Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olan AKP eski milletvekili Murat Mercan'ın Washington Büyükelçiliği'ne atanması bunun bir örneği idi.

2013-2015 yılları arasında Türkiye'nin Encemine (Çad) Büyükelçisi olarak görev yapan ilahiyat profesörü Ahmet Kavas'ın 2020'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanması da “dışarıdan kıdemli büyükelçi!” atamasının uygulamaları arasında yer alıyordu.

Ayrıca siyasi atama yapılan bir başkentteki büyükelçinin yerine yeni bir siyasi atama yapılması da dikkat çekiyordu.

Türkiye'nin Aşkın Asan'dan önceki Cakarta Büyükelçisi de yine bakanlık dışından görevlendirilen Mahmut Erol Kılıç olmuştu.

★★★

Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefetin eleştirileriyle ilgili olarak “Kimse kusura bakmasın ama en iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız” açıklaması yapmış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamalar konusunda “Bakanlığa benim dönemimde adalet geldi” demişti!

★★★

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise şöyle diyordu:

“Büyükelçilik makamları AKP'li vekillerin emeklilik projesi değildir.”

Ve sözlerini sürdürüyordu:

“Bu anda sırası gelen 40 diplomat yurt dışı görevi beklerken şimdi 25 büyükelçiliğe siyasetçiler atandı.

İşte somut örnek… Resmi Gazete' de yayımlanan kararlara göre 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alınırken yerine AKP eski milletvekili Cahit Bağcı getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yetiştirdiği 40'dan fazla deneyimli büyükelçi hiçbir görev verilmeden yıllardır Ankara'da bekletiliyor. Büyükelçilik çok müstesna bir unvandır. Devleti ve bayrağımızı temsil eden önemli bir makamdır. Kâtiplikten başlarsınız, ataşelik, konsolosluk, maslahatgüzarlık ve büyükelçiliğe uzanan zahmetli ve uzun bir yoldur. Yıllarca bu meslekte büyükelçi olabilmek için özveriyle çalışıp çabalayan diplomatlarımız görev beklerken onların yerine dışarıdan eski milletvekilleri, saray bürokratları büyükelçi yapılıyor. Büyükelçilik makamlarının AKP'li vekillerin emeklilik projesine dönüştürülmesi bu ülkede yapılan en büyük yanlışlardan biridir.

Bakü ile birlikte bunların toplam sayısı 25'i buldu. Çoğu ya eski AKP milletvekili ya da Saray bürokratı. Büyükelçiliklere yapılan gelenek ve liyakat dışı atamalar hem Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte hem de Türkiye'nin dış politikadaki itibarını zedelemektedir” demişti.

Haksız mı?

★★★

Daha önce Çek Cumhuriyetine de yine kariyer diplomatı Mustafa Pulat'ın büyükelçi olarak gönderilmesine karar verilmiş, agremanı ( uygun görüldüğünü bildiren yazı) alınmış ama son dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarına adı karışan eski bakan Egemen Bağış'ı Prag Büyükelçisi atamıştı.

★★★

Sevgili okurlarım, Dışişleri Bakanlığı dahil nereye el atsak karşımıza aynı durumlar çıkıyor…

Torpil, torpil ve yine torpil!

Düşünün ki Dışişleri Bakanlığı bile bu rezaletten nasibini fazlasıyla alıyor, ilahiyatçılar dahil bir sürü ilgisiz insan büyükelçi yapılıyor ama olayları yeterince izleyemeyen Türk kamuoyu bu konuda tepki gösteremiyor.

Sadece büyükelçiler değil…

İşte size Recep Tayyip'in danışmanı olan Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a ataşe olarak atanması olayı!

Soma'da 301 işçimizin can verdiği kömür madeni olayı sonrasında yere düşen işçileri tekmelerken çekilen kayıtları dünya medyasında yer almıştı.

Almanya bu şahsın, ülkesinde görevlendirilmesini protesto etti.

Böylece AKP iktidarı, ‘çok değerli' bir elemanından vazgeçmek zorunda kaldı!

Biz Türkiye'de pek çok konunun farkında olmasak bile dışarısı bu olup biteni dikkatle izliyor ve yemiyor.

Ama bizi ilgilendiren gerçek başka…

Dışişleri Bakanlığında bile siyasi torpil var.

Böylesi Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemişti.