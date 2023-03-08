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Yeni bir sayfa açılırken

Sevgili okurlarım şu oldu bu olacak derken en sonunda taşların yerine oturmak üzere olduğunu görmeye başladık.

Meral Hanım'ın son çıkışları elbette biraz hasar verdi…

Ama bu yol kazasını hafif hasarla, sadece sürtünme ile atlattık.

Daha kötüsü olabilir, araba yoldan savrulup bütün muhalif kesimlere çok ciddi hasar verebilirdi.

Muhalif kesimler diyorum…

Zira ortada hepimizin umut bağladığı bir süreç vardı.

6'lı masa çok iyi başlamış ve herkese umur vermişti. Ama böyle bir süreçte çoğumuz ‘o sürprizi' beklemiyorduk!

Buna hazır değildik.

O çıkış hepimizi şoka uğrattı.

★★★

Neyse ki vartayı şimdilik bile olsa atlattık…

Uzun uğraşlar ve çabalar sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı.

Açıkça söylüyorum, bunu hak etmişti.



Peki o aşamalarda hiç mi hata yapmamıştı?

Elbette yapmıştı.

Örneğin üç dış gezisi de gereksizdi.

ABD, Almanya ve İngiltere gezilerinden ne kazandığını çoğumuz şu anda bile bilemiyoruz.

Neyse, bunlar geldi geçti.

★★★

Başta Meral Hanım olmak üzere bundan sonra herkese, hepimize düşen çok önemli görevler olduğunu asla unutmayalım.

Türkiye, önümüzdeki mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak.

Bu, öyle sıradan bir seçim değil.

Başımızda 20 yıllık bir iktidar var.

Dediğim dedikçi, çoğu adımları yanlışlarla dolu bir iktidar.

-Baskıcı.

-Korkutucu.

-Bütün amacı toplumu sindirmek, hiç kimseye söz hakkı vermemek.

-Yargıyı bile denetimi altına almış.

-Anayasa ve yasa tanımaz, takmaz.

Milyonlarca yurtsever insanımız işte böyle bir iktidarla yıllardan beri mücadele veriyor,

★★★

İşin ekonomik boyutlarına ve diğer benzer konulara burada hiç girmiyorum çünkü girilecek gibi değil!

Çarşı pazar fiyatlarını AKP-MHP ikilisi bizden daha iyi biliyor ama bu konulara el atması mümkün olmuyor.

Vurgunlar, yolsuzluklar…

Özelleştirme peşkeşleri…

İnsan hangisini yazacağını şaşırıyor.

★★★

Biz Mayıs 2023 seçimlerine işte böyle bir ortamda giriyoruz.

Cumhuriyet'in 100. yılındaki seçimlere.

Açık söyleyeyim…

Önümüzdeki Mayıs 2023 seçimlerinde elde edilecek sonuçlar bizim ya batışımızı, ya da çıkışımızı simgeleyecek.

Bu baskı ortamına, bu hukuksuzluklara, kötü ekonomik gidişe milletin çoğunluğu olarak “Dur” demezsek, Mustafa Kemal Atatürk'ün aydın izinde yapmakta olduğumuz yürüyüşü açık alınla, uzun yıllar daha sürdüreceğiz.

★★★

Böyle bir ortamda hiç kimsenin, özellikle de hiçbir siyasetçi ya da parti liderinin bundan sonra ‘kapris yapma, mızıkçılık etme, kişisel ve partisel çıkarların peşinde koşma' hakkı bence yoktur.

Bu sözlerimle elbette ki iktidar kesiminde yer alan biri büyük öteki küçük iki partiyi kastetmiyorum.

Onlar yine ellerinden geleni kendi bildikleri gibi yapacaktır.

Burada söz konusu olan muhalefet partileri ve onlara destek vermesi gereken irili ufaklı muhalif kesimlerdir.

★★★

6'lı masa olayında şimdi yeni bir sayfa açıldı…

Doğruları ve yanlışlarıyla…

Sorunlar bitmedi, daha da çok tartışılacak ve sürecek.

Bu gibi yaşamsal önemde konularda işin bilincine varalım, elimizden geleni yapalım.

Açılan beyaz sayfanın değerini bilelim…

Peki bu olanlardan sonra taşlar acaba yerine oturdu mu?

Henüz değil.

Oturması için hep birlikte çaba harcamak zorundayız.

Aksi takdirde AKP'ye yeniden yol veririz ve başımız öne eğik, birbirimize ‘geçmiş olsun' dileklerimizi iletmek zorunda kalırız.

Son pişmanlık fayda vermez.