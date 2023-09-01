Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Aboubakar usta

Dinamo Kiev'le karşılaşmak zordur her zaman. Müzesinde 3 Avrupa kupası olan ve şu an Ukrayna Milli Takımı’nın omurgasını oluşturan bir takıma karşı hemen golü bulmak çok önemliydi.

Muleka'nın şutu direkten dönmese, ilk yarıda avantajı yakalayacaktı Beşiktaş. Berabere giden maçlar iki taraf için de streslidir. Fakat Aboubakar varsa stres problemi bir anda bitebilir. Dün akşam Fenomen Brezilyalı Ronaldo'yu izledim gol anında. Aboubakar 3 kişi arasında sihir yapıp harika bir gol attı.

Beşiktaş’ın mücadele gücü yine iyiydi. Orta alanda Salih sezonun şu ana kadarki en iyi maçını oynadı. Amir ve Gedson, üst seviye mücadele etti. Çabuk paslar ve tek toplar Aboubakar'a daha çok gelirse o da çok rahatlar. İkinci yarıda Beşiktaş'taki pres dikkat çekti. Rashica çoğu kanat oyuncusunun sevmediği bir işi çok iyi yapıyor.

Topsuz koşuları ve topu kaybettiği anda hemen savunmaya dönmesi oldukça başarılı. En büyük endişem, Beşiktaş'ın öne geçtikten sonra geri çekilmesiydi. Bunu yapmadı takım. Oyunu kontrolde tutmak konusunda başarılı oldular.

O meşhur Kiev karambolünü bu sefer yaşamadık. Onur, dün akşam görev aldığı kanatta elinden gelenin en iyisini yaptı. Rebic, oyuna girdiği kısa sürede klas paslar verdi.

Zaynutdinov, çok faydalı olacak gibi gözüküyor. Artık parola, Konferans Ligi'nde gidilebilecek en iyi yere gitmek olmalı.