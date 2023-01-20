Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Arda iyi, oyun kötü

Arda, insanı nasıl heyecanlandırıyor değil mi? Top, oyuncunun ayağına yakışıyor. İşi bilen büyük yetenekleri seyretmek büyük keyif. Zajc'a hazırladığı pozisyon ve onun vuruşu ile golü buldu Fenerbahçe.

Serbest vuruşları karşılarken alan savunmasına dikkat etmezsen, kesin olarak cezayı keserler. Sinan golü atarken, yüzde 70 topa sahip Fenerbahçe, farkı arttıramamanın üzüntüsünü yaşadı.

İkinci yarının büyük bölümünde baskı vardı, bunu kabul ediyorum. Net pozisyona girememek ise büyük problem. Kupa maçlarında gol yemeyen misafir takım önce uzatmaları, sonra penaltıları hayal eder. Bülent Korkmaz'ın takımı Rizespor, maça çok iyi hazırlanmış. Takım savunmalarını çok beğendim.

En kritik dakikada ise Valencia faktörünü unuttu Rizespor. Ceza sahası içinde kendini iyi unutturan golcü isim, Emre'nin asistini gole çevirdi.

Fenerbahçe dün gece kötü oynamadı ama iyi de değildi. Ortalarda bir yerde kaldı. Daha diri ve tempolu oyun bekliyordum Fenerbahçe'den.