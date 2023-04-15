Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Aslan kükrerse korkacaksın

Çağdaş Atan bu ligin konuşulan teknik adamlarından biri. Mesela teknik direktörlük kariyeri boyunca 4 defa çıktığı Galatasaray karşısında 3 kez kazanmış. İlk 10 dakika cesur bir başlangıç izledim Kayserispor'dan…

Oyun daha fazla sıkıntıya girmeden Kerem çok usta bir pas attı. İcardi, büyük bir golcünün yapması gerekenleri saniyelere böldü. Aldı, çekti ve ölçtü. Vuruşu tam istediği gibi klastı. Boks sporunda en tehlikeli vuruş aparkattır. Rakip bir anda düşer. İcardi'nin Rashica'ya attığı çabuk top ve onun şutu gol olunca rakip sarsıldı. İcardi iki hareketiyle işi çözmüştü. Penaltı golünü yine kolay attı İcardi.

VAR ile gelen penaltı ve kırmızı kart doğruydu. Hakemin bu kadar net pozisyonu hemen görmesi lazım. İcardi bu kez kolay atamadı ama yine ağları gördü. Galatasaray ilk devre şov yaptı.

İlk yarısı farklı sonuçla geçilen maçların ikinci yarıları genellikle antrenman temposunda geçer. Oyuncular fazla riske girmez diye düşündüm. Fakat böylesine rahatlamış oyunlarda nefis goller de izleyebilirsiniz. ‘Harry Potter' Kerem nefis bir serbest vuruş golü attı. Zaniolo tipik bir İnzaghi golü attı. O da tavana vurmayı severdi.

Okan Buruk ve ekibi, oynadığı oyundan keyif alan bir oyuncu gurubu, izletmeye devam ettiler dün gece… Böyle maçlar rakiplerinizin moralini bozar.