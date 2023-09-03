Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Baklava tadında galibiyet

Oyun başladığında Gaziantep fırtınaya yakalanmıştı. Galatasaray, nefes aldırmıyordu rakibine… Kerem, önce VAR'a takıldı, sonra golü attı. Başlangıç çok iyiydi. İlk yarının ortalarına kadar sahayı iyi parselleyen ve kontrol eden Galatasaray oldu.

Ancak son bölümlerde ağırlık çöktü konuk ekibe… Savunmanın arkasına atılan toplar, savunma ve Muslera'yı zorlamaya başlamıştı. Furkan, ilk yarının son saniyesinde iyi kontrol ettiği topa kötü vurmasa, takımı soyunma odasına beraberlikle gidecekti. Kerem Demirbay, ilk devre çok faydalı oynadı.

Tete, ilk Süper Lig maçında vasatın üstüne çıkamadı. Bu maçta iki defa kendini yere bıraktı. Umarım bunu alışkanlık haline getirmez. Kerem Aktürkoğlu, bir anda üç işi yapmayı düşünmediği anlarda en yararlı isim olarak ortaya çıkıyor. Yine Icardi'ye gol pasını verdi. Böyle maçlarda ikinci golü bulmak çok önemlidir. Rakip iyice sallanır çünkü…

Icardi, penaltıyı kazandırdı ve golü klas attı. Galatasaray, bu ligde, pek çok takım karşısında rahat kazanır. Bu takıma Zaha ve Ziyech dahil olduğunda, bizim ligin üstünde bir 11 izleyeceğiz. Şu an için Galatasaray'da savunmanın arkasına atılan toplar ve basit bireysel hatalar, problem olarak gözüküyor.

Okan Buruk'un dediği gibi, iki taraflı ve rakip savunmayı delip geçecek bir 8 numara havayı iyice değiştirir.