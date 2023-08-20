Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Böyle golcün varsa sorun yok

Hakemler ve pozisyonları fazla yorumlamayı sevmem, ama VAR sistemi uygulanmaya başladıktan sonra bazı hataların devam etmesini hala anlayamıyorum. Boey ile Trezequet mücadelesi ve ortada dirsek ile yapılan bir müdahale var, bence bunun adı net penaltı… Hemen sonrasında İcardi'nin golü hakemi de, VAR odasını da kurtardı. Okan Buruk'un kadrosu, Angelino hariç, geçen seneki takımdı…

Yapılan transferler iyi ama oyuncular hazır değiller. Kerem, attığı gol pasıyla birlikte ilk devre takımın iyileri arasında ön plana çıktı. Oliveira'nın artık çıkışa geçmesini bekliyorum. Kendisi çok tempolu değil. Hücum organizasyonlarının çok çeşidi vardır.

Tekrarlarla bu tarafınızı geliştirebilirsiniz. Özellikle şampiyon takımın daha zengin girişimlerinin olması gerekir.

İcardi, gecenin yıldızıydı. Uzatmalarda attığı harika gol de bunu kanıtladı. Tangocu için ‘tek sezonluk’ diyenler yanılacak belli ki. Böyle bir golcün varsa her maçın favorisi olursun. Trabzonspor’un transferden de çok özgüvene ihtiyacı var. Bu sezon böyle gitmez.