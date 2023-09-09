Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Cesur ol Kuntz!

GOLCÜ bulamazsan zorlanırsın. Burak Yılmaz'ın gidişinden sonra santrafor bölgesinde sıkıntı yaşıyoruz. Gol pozisyonunu hissedeceksin

TOP sana gelirken iki hamle sonrasını düşündüğün an önemli golcü oluyorsun. Maalesef bizim santraforlarda böyle bir yetenek yok gibi gözüküyor. Sonradan oyuna giren Bertuğ hariç. Gelelim sol kanat savunmaya. Cenk Özkaçar ilk yarı yerden yaptığı bir orta ile hücumda gözüktü. Ermenistan, hücum arayışlarını ve tehlikeli şutlarının tamamını onun savunduğu bölgeden rahatlıkla geliştirdi. Kazımcan oynayabilirdi. Maçtan önce çok genç dedi Kuntz. Adam 20 yaşında. İspanya, 16 yaşındaki Yamal'ı oynattı. Cenk, ben bu bölgenin oyuncusu değilim diye bas bas bağırırken golü yedik. Golü yedikten sonra hemen operasyon yapacaksın. Bakıyoruz giren yok, ısınan var. Hakan dışında orta saha yok gibiydi. Halil, İrfan ve Mert Müldür son 30 dakikada oyuna girdi. ikinci yarıya başlarken bu değişiklikler yapılmalıydı. Ligin ve Beşiktaş'ın Avrupa'da en formda isimlerinden olan Onur, yedek bekliyor ve 70. dakikadan sonra oyuna giriyor. Böyle olmaz. Beraberliğe razı olmaya başladım son 15 dakikaya girerken. Yok efendim Ermenistan çıkıştaymış, Galler'e deplasmanda 4 gol atmış gibi çıkışlar olabilir diye yazayım, Mars gezegeninde bile oynansa bu maçı kaybetmeyeceksin. Mutlaka maçı seyreden milyonlar öfke patlaması yaşamıştır. Bertuğ çok kritik bir gol attı. Bu Avrupa Futbol Şampiyonasını evden seyretmek istemiyoruz Kuntz hocam. Beceremiyorsan gereğini yerine getirmen lazım.

BU işi ben değil Futbol Federasyonu yönetim kurulu düşünecek.