Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Çok yazık oldu

Sevilla bu kupanın koleksiyoneri… Bu sezonun ise sallanan takımı… Liglerinde sondan dördüncü sıradalar. Düşmemek için oynuyorlar. Emekliliği gelmiş oyuncular topluluğu gibiler.

Bu takım karşısında ilk yarıyı Fenerbahçe 3-0 önde kapatsa şaşırmazdım. Hücumun bütün prensiplerini uygulayan, sahanın her bölgesinde iyi pas yapan, iyi alan daraltan Fenerbahçe bir tek şey yapamadı. O da golü bulmaktı.

Sevilla kalesine deplasmanda 7 şut girişiminde bulunmak ve 9 defa ceza sahası içinde gol girişimi için çabalamak çok olumlu işlerdi. Top istemez bazen derler. Öyle değildi ama ilk yarı… Top da istedi, fakat final vuruşları olmadı. İkinci yarı, emekliler gibi oynayan Sevilla vites yükseltmişti. İlk devre kaçan goller morallerini yükseltmişti. İkinci yarının başında tam bir şans golü buldular. Bu durumlarda B planı devreye girmeli. Rakibin hızının yükselmesine asla izin vermeyeceksin. Beraberlik için şansları buldu Fenerbahçe… Sahada çok kötü oynadı veya hayal kırıklığı yarattı diyebileceğim Fenerbahçeli oyuncu da yoktu ama istenilen gol bir türlü gelmedi.

Sevilla’yı böyle yakaladığında en azından yenilmeyeceksin. İkinci gol tam bir şaka gibiydi. Arda'nın maç biterken oyuna alınması, bakın onu da aldım, ama olmadı mesajının uygulamalı örneği gibiydi. Böyle yenilmeyi hiç kabul etmiyorum.