Ercan Taner İletişim Bilgileri

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De Souza hayat verdi

Maça 1-0 mağlup başlamak, büyük moral bozar. Son haftaların en formda kalecisi Mert, bu ligin tekniği iyi kalecileri arasında ilk üç içinde. Yalnız fazla güven, bakın nelere mal oluyor? Mert, topu yana doğru kontrol etmek düşüncesine girseydi, Konyaspor öne geçemezdi.

Maça geride başlamak, Beşiktaş'ın 20 dakikasına mal oldu. Gedson Fernandes, Cenk ve Redmond yaşadıkları gol şoku sonrasında, önemli fırsatları değerlendiremediler. Muleka, ceza sahasında çerçeveyi iyi ve çabuk görsün diye transfer edildi. Oyun olarak ondan beklentim yüksekti. Fakat yerinde sayıyor. Konyaspor, zor gol pozisyonu veriyor. Takım savunmaları her zaman standartlarını koruduğunu gösteriyor. Orta alanda organize olmanıza izin vermiyor. Böyle oynayan takıma karşı geriye düşmek, işinizi çok zorlaştırır.

İlhan Palut, Çekiçi'yi oyuna alarak orta saha üstünlüğü için önemli hamle yaptı. Amacı, çabuk ataklarda Beşiktaş savunmasını az adamla yakalamaktı. Pozisyon buldular, Bytyqi'in serbest vuruşunda top direkten dönmese, farkı ikiye çıkaracaklardı. Etkili bölgede iyi pas yaparsan, savunmayı oyundan düşürürsün.

N'Koudou'nun yerden pasına Gedson Fernandes'in sanatçı topuk pası ve Cenk Tosun'un usta ayak içi vuruşuyla, Ajax stilini andıran bir gol attı Beşiktaş… N'Koudou, Beşiktaş'ın takım oyununa büyük hareketlilik getirmişti. Redmond ile iş zor…

Tayfur’un oyuna verdiği enerjiyi de unutmadım. Gedson dün nefis oynadı. Josef de Souza tam anlamıyla altın gol attı.