Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Ferdi’nin füzesi

100 maç, 52 gol, 14 asist. Gerçek yabancı transferi başarısı budur işte. Valencia yine golünü attı. Seneye devam eder mi, sözleşme durumu ne olacak bilemem ama Valencia, Fenerbahçe'nin hücum planı için çok önemli.

Fenerbahçe maça 1-0 önde başladı. Kayserispor yenik oynamanın şokunu yaşarken fark artabilirdi. Arda net pozisyonu değerlendiremedi. Bu arada bu sezon ikinci kez ilk 11'de başladı. Keşke 19. defa başlasaydı.

Fenerbahçe dün ilk yarı boyunca takım savunmasını iyi yapamadı. Kayserispor'un net pozisyonları maçı başka yerlere taşıyabilirdi. Maçta Fenerbahçe'nin pozisyon üretiminde problem yoktu. Esas mesele, Fenerbahçe'nin Kayserispor'un pas opsiyonlarını kapatıp kilitlemesiydi.

Bu konuda pek başarılı olamadı dün ilk yarıda Fenerbahçe. Her şeye rağmen Zajc seçimini ben olumlu gördüm. Crespo her maçta limitlerini zorluyor. Üretim gücü kısıtlı. Dikine pas ve koşularla rakip savunmanın merkezini bozabilirsiniz. King'in bu hamleleri yapamadığını gördük.

ARDA dün oyundan alındı. Kötü oynamadı ama çok iyi değildi. Mesele ona oynama alışkanlığını kazandırmak.

Yaratıcı beceriye sahip olmak futbolda en önemli koşuldur. Sezonun en faydalı oyuncusu Ferdi gol değil resmen füze attı. Nefis bir goldü. Sonrasında oyunun gidişatı belli oldu. Kayserispor yenilgiyi kabul etti.

Fenerbahçe, istediğini fazla zorlanmadan elde etti. Son dakikada Arif'in attığı gol bir şey ifade etmedi.