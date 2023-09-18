Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Futbolun adaleti

OYUNA iyi başlamak yetmez. Mesele bunu sürdürebilmek. Trabzonspor'un çabuk atakları karşısında takım savunması sallandı Beşiktaş'ın…

ONUACHU'YA bu kadar rahat kafa vurdurursan golü yersin. Bakasetas, yan taraftan da olsa kazanılan serbest vuruşları doğrudan kaleye gönderme yeteneğine sahip. Mert'in bunu hesaplaması lazımdı. Deneyimli kalecinin böyle gol yemesi şaşırtıcı oldu. Mendy'nin ilk yarı biterken attığı şut direkten dönmese Beşiktaş havluyu atardı.

ESAS düşüncem Aboubakar… Tamam geç geldi, antrenman kaçırdı. Bu yüzden Şenol Güneş onu maça başlatmadı, kabul. Ama zengin bir kadronuz yok ki! Aboubakar kadrodaysa, oynar. Rakip savunmaların en büyük korkularından biri çünkü kendisi…

NECİP'E bir şey diyemem. Stoper bölgesinde iki maç iyi oynuyor, sonra bir bakmışsınız çok hata yapıyor. Elde stoper olmayınca bunu yaşarsınız. Rebic iyi değil.

BU maça başlarken neyi hayal ediyordu acaba Şenol Güneş? Masuaku, Muleka ve Aboubakar ile maça başlamak daha iyi olmaz mıydı? Son 30 dakikaya girilirken, sahadaki Beşiktaş'ın maçı çevirebilmesi için mucizeye ihtiyacı vardı. Trabzonspor üçüncü golü atma planını çabuk atak üzerine yapmıştı. Visca affetmedi.

MİLLİ ara Beşiktaş'a hiç yaramamış. Her hattıyla tel tel döküldüler. Esas Afrika Kupası başlayınca bu takımın büyük bölümü kupada olacak. O zamanki durumu düşünemiyorum. Büyük tehlike var, Beşiktaş için lig çok erken bitebilir.

HAK eden kazandı, hak etmeyen kaybetti. Futbolun adaleti işte bu.