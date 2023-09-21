Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Geç kalan geri dönüş

Böyle maçlarda gol yemek üzüntü verir. Bir topun direkten dönmüş, üç net pozisyonu kaçırmışsın. Kopenhag tempoyu düşürmek için elinden geleni yapıyor. Serbest vuruşları

kullanırken bile mevsim değişiyordu dün akşam. Tek amaçları vardı. İyi pas yapıp presi kırmak. Bu planları başarılı değildi.

Kerem maçın altın adamı olacaktı; atamadı ama… Şampiyonlar Ligi'nde çok kaçırırsan başına iyi şeyler gelmez. Kopenhag'ın en kariyerli oyuncusu Elyounoussi'ye vuruş izni verirsen golü yersin.

Okan Buruk ilk yarıdaki kadroya dokunmamıştı. Bu kadar baskılı ve tempolu oynayan oyuncularının ikinci devre işi bitireceklerine inandırmıştı kendini. Bu işler öyle olmaz. Kerem Aktürkoğlu, tribünden tepki almaya başlamıştı bile. Mertens kayboldu. Icardi etkisiz kaldı. Kerem Demirbay dakikalar geçtikçe oyundan düştü. Aşırı tempo, ritmini bozmuştu takımın. O zaman ne yapacaksın? İkinci yarıya değişim ile çıkacaksın. Kopenhag hem presi iyi yapmaya başladı, hem de pas opsiyonlarını çabuklaştırdı. Diogo, attığı golle takımını iyice rahatlattı.

Zaha daha erken girmeliydi. Ziyech hazır değil, çabuk yoruluyor. Jelert'in kırmızı kart görmesi, Kopenhag'ın iyi takım oyununun arıza yapmasına neden olabilir miydi?

Boey nefis bir gol attı. Kalan süre için en azından 1 puan umutları vardı. Zaha'nın harika ortasına Tete mükemmel vurunca neden galibiyet olmasın dedim, süre yetmedi. Saha içinde psikolojik yıkım yaşamayacaksın.

Her zaman böyle geri dönüşler olmaz.