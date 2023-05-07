Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Geri dönüş

Geçen hafta kazanılan derbiden sonra Beşiktaş yine durgunluğa girmişti. Trabzonspor maçının kopyası gibiydi. Orta alan üretemiyor, kanatlar işlemiyordu. Antalyaspor 30. dakikadan sonra oyunu daha fazla dikine oynamaya başlayınca pozisyonlar buldu.

İlk yarının bitimine 8 dakika kala Beşiktaş'ın hücum istatistik tablosuna baktım. Rakip ceza sahasında sadece bir defa topla buluşmak hiç de hoş olmayan bir durumdu. Duran toptan gelen ortaya Ömer kafayı rahat vurunca, Antalyaspor hak ettiği golü buldu.

Orta alanda derin boşluklar demek, savunmanın zor duruma düşmesi anlamına geliyor. İlk devre Beşiktaş'ta bu görüntü vardı. Maxim geçiş oyununu yapamadı. Hadziahmetovic risk alıp dikine oynamalı. Çok yan pas yapıyor.

Aboubakar varsa yaşadığınız sıkıntıları bir anda unutabilirsiniz. Kornerden gelen topa çok iyi kafa vurdu. Onur'un oyunda olması Beşiktaş'ın sağ kanadına hareket getirmişti. Fakat orta alanın oyunda ağırlığının olmaması ve top kayıplarının aşırılığı üstünlük kuramamasına sebep oldu Beşiktaş'ın.

Redmond dün çok etkisiz gibiydi ama bir anda önce Bünyamin'in kırmızı kart almasına neden oldu, sonra çok tehlikeli bir serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde tam bir kaos oldu. Günün iyi olmayan ismi Cenk Tosun topu çıkmayacak yere gönderdi. Bu gol, geri dönüş demekti.

Daha sonra Beşiktaş iyice rahatladı. Tayfur, Aboubakar'a bıraktı, ayağı kaymasına rağmen yine nefis golcülüğünü gösterdi.