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Icardi’nin altın gecesi

Maç başlamadan önce endişelerim vardı. Sezon başlarında kuzey ülkeleri takımları ile karşılaşmak bizim takımlara iyi gelmiyordu. Tromsö ve Östersunds aklıma gelmişti. Eylül ayında Finlandiya'yı Antalya'ya getirmiştik. Adamlar sıcaktan bayılır diye. 2-1 yenip gitmişlerdi Milli Takımı.

Molde maça tam bir ev sahibi görüntüsü ile başladı. Tatlı sert fauller, iyi kanat organizasyonları ve iyi pres. Okan Buruk rakibin böyle başlayacağını mutlaka anlatmıştır oyuncularına. Fakat takım sahada Molde'ye karşılık veremedi.

Stoper bölgesinde Nelsson maça hatalarla başladı. Kornerden gelen topta Ellingsen kafayı çok rahat vurdu. Şampiyonlar Ligi maçında böyle göstere göstere kafa vurdurtmaman gerekiyor. Oliveira'nın vuruşunda baraja vurup ağlara gitti top. Gol tam zamanında gelmişti. Icardi'nin golü ise tam bir sanat eseriydi. Gerd Müller, Paolo Rossi gibi büyük golcüler böyle tek vuruşlarda hafızalara kazınmıştı. Müthiş bir gol attı Icardi.

Yunus dün akşamın sahaya ağırlığını koyan önemli ismi oldu. Mertens, Icardi'nin topuğuyla enfes hazırladığı pozisyonu gole çevirse Molde kendine gelemezdi. Norveç takımının orta sahayı çabuk ve kolay geçip Galatasaray ceza sahasına kolay gelmesi düşündürücüydü. Bu takıma bir değil iki Torreira gerekli.

Bu kadar baskı yersen golü de yersin. Haugen bomboş kaldı ve topa iyi vurdu. Bu oyun anlayışıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa, Bayern Münih veya Manchester City gibi çok üst düzey ekipler karşısında maalesef çok üzülürüz.

Icardi olmasa dün gece başka şeyler yaşanırdı. Midtsjö'ye attırdığı golle gecenin yıldızı oldu.