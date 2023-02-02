Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Icardi’nin çözümü

Maçı oynamadan kafanda kazanarak sahaya çıkmak tehlikeli sonuçlar verir. Kağıt üzerinde kesin favori olmak yetmez. Mesele maç başlayınca bunu rakibine hissettirmek. Ümraniyespor ligin son sırasında. Dünkü maç öncesi sadece 3 galibiyetleri vardı. “Biz bu maçı çoktan aldık, maç bitti bile” havası ile ilk devre 2 gol yedi Galatasaray.

Abdülkerim’in attığı beraberlik golünden sonra acele etmeden oyunu daha iyi kontrol etmeliydi Galatasaray. Emre'nin olduğu kanat anahtar oldu Ümraniyespor için. Topu kritik yerlerde kaybedip geriye koşmak zorunda kalan Galatasaray bence bu sezon ilk kez bu kadar yıprandı. Coşku ve mücadele gücü olumlu olsa da, hızlı oyunculara geniş alan veren ev sahibi

bunun tedbirini hemen almalıydı.

Icardi’nin penaltısı Panenka stiliydi. Yenik durumdayken bu penaltı tercihi cesur bir karardı İcardi için. Baskı üçüncü golü getirecekti. Avounou'nun kırmızı kartı Ümraniyespor'un az olan kapasitesini iyice sarstı. Icardi yine sahneye çıktı.

Böyle maçları çözen golcünüz varsa yolda kalmazsınız. Abdülkerim'in hazırladığı pozisyonda topu hissetmek ve vurmak geri dönüş oldu Galatasaray için.

Şampiyonluk mücadelesinde kolay gözüküp zor kazandığınız maçlar olabilir. Önemli olan bu maçların sayısını en aza indirmek olmalı.