Ercan Taner İletişim Bilgileri

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İlk yarıda bitti

TOP kayıpları fazla, pozisyonu az olan bir maç izliyorduk. Valencia'nın sakatlık pozisyonu hepimizi endişelendirmişti. Bu yüzden sahada keyifler iyice kaçmıştı. Bu gayet doğaldı. Valencia'nın yerine oyuna giren Rossi, üretimi tamamen kendisine ait bir gol attı. Aldı, gitti ve çerçeveyi iyi gördü.

MAÇTAKİ ilk şut gol olmuştu. Gol anına kadar iki takım da ceza sahası içinde sadece birer kez topla buluşmuşlardı. İlk yarının son bölümlerinde Arda'nın klas hareketleri oyuna heyecan getirmeye başladı. Fenerbahçe, kanatları da iyi kullanmaya başlayınca oyunda hakimiyeti eline aldı. İrfan Can'ın iyi hazırladığı pozisyonda Ferdi ikinci golü attı. Golü attıran İrfan Can'ın VAR tavsiyesi ile gördüğü kırmızı kart oyunun dengesini nasıl değiştirecekti? İrfan, kırmızı kart pozisyonunda bence gereksiz hamle yapmıştı. Arda, yine ben varım dedi. İyi vurdu, kaleci Ali ancak karşıladı. Ferdi, kaleciden dönen topu iyi takip etti ve golü attı. Arda – İsmail değişikliği ben bundan sonraki bölümde mücadele ve savunmayı düşüneceğim mesajıydı.

SİVASSPOR baskı kurdu. Oyun tek taraflı olmuştu. İrfan Can iki kritik kurtarış yaparak takımına moral verdi. Buna rağmen savunma ağırlıklı oynarken arkaya Caicedo'yu kaçırarak gol yedi Fenerbahçe.

HÜCUM önü daha kuvvetli bir takım, Fenerbahçe'yi daha fazla zorlayabilirdi. Aslında her şey ilk devre sona ermişti.