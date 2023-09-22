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İsmail Kartal şov

“6 numara isteriz.”, “Nerede 6 numara transferi?”, “Şampiyon olmazsak 6 numara alamadığımız içindir…” Bu gibi görüşlere şaşkınlıkla baktığımı sizlerle paylaşmanın zamanı gelmişti. Crespo ve İsmail elinizde ise 6 numara olayının neden bu kadar abartıldığını inanın hâlâ çözemiyorum. 6 Eylül 2021 günü Estoril'den 1.5 milyon Euro bonservisle aldığınız Crespo'yu bugün isteseniz 5 milyondan aşağı alamazsınız. Golü attığı anda yazıma onunla başlamaya karar vermiştim.

Batshuayi tam bir profesyonel. Kulaklarını her türlü dedikoduya kapatmış gibiydi dün akşam. Fred'in pasını iyi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin maç başlangıcı görkemliydi. Rakibin nefes alamadığı dakika sayısı çok fazlaydı.

İlk yarı 2-0 değil 4-0 bitse şaşırmazdım. Nordsjalend, devre arasında kendimize gelelim kötü oynuyoruz, ikinci yarıya çok iyi başlamalıyız konuşmalarını mutlaka yapmıştır. Böyle duygularla ikinci yarıya başlayıp gol yemek sarsıcı oldu Danimarka takımı için. Kornerde Serdar Aziz'i unuttular.

Bizim takımlarda rahatlamak, maç bitti ve kazandık anlamına geliyor. Tempoyu düşürünce tek topu iyi oynayan rakip, Villadsen ile golü buldu. Neyse ki yenilen gol bunalıma yol açmadı. Fred iyi pres yaptı. Girdiği gol pozisyonlarını da değerlendirse onun için çok daha iyi bir akşam olacaktı.

İsmail Kartal'ın elinde altın madeni var. O da müthiş galibiyet serisini devam ettiriyor. Bu takım bu havasını kaybetmezse her kulvarda çok iyi gider.