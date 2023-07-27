Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kadıköy gümbür gümbür

MAÇA çok sıcak havada, aniden başlayan fırtına gibi başladı Fenerbahçe…

BASKI çok iyiydi ve gol ben geliyorum sinyallerini hemen gösterdi.

FERDİ'NİN golünde topun ağlara gidişi, tam bir sambaydı adeta… Süper bir goldü. R. Kent, kariyerinde attığı güzel gollere bir yenisini Kadıköy'de eklerken, taraftarına merhaba dedi. Dzeko ve Tadic, zaten oyun başlar başlamaz farklılıklarını hemen hissettirdiler. Dzeko'nun yeri her zaman ayrıdır. Tadic, o kadar klas bir oyuncu ki onun özel taraftarları olacak Kadıköy'de… Djiku, alışma sürecinde… Daha ilk maçı… Sakinliği ve kontrolünü beğendim. Szymanski, dikine oynamayı seviyor. Dün akşam, birçok şeyi aynı anda yapmak istedi. Önümüzdeki maçlarda faydası çok artacak. Samuel ve Kent arasında bazen mesafe uzuyor. Bu konuyu alışma süreci deyip, şimdilik kapatıyorum. İlk 15 dakikadaki tempo maçın geneline yayılsaydı, 5 değil 9 olurdu.

MERT Hakan'ın sezona hazırlanırken çok iyi çalıştığını öğrenmiştik. İsmail Kartal, her zaman çalışanın hakkını verir. Dzeko'ya verdiği gol pası güzel bir servisti. Dzeko, aynı zamanda nasıl bir pasör olduğunu da Szymanski'ye attığı nefis pasla bir kez daha kanıtladı. Oynadığı ilk resmi maçta Fenerbahçe'yi coşkulu ve dinamik buldum.

BU takıma gelecek 3 transfer daha var. Son bölümlerde temponun düşmesini doğal karşıladım. İstanbul'da dün akşam öyle bir sıcak vardı ki, değil top oynamak yürümek bile zordu. Perdeyi King kapattı.